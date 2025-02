Si sfidano i Gruppi l’8 febbraio nella finale del Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi”

Il Concorso Nazionale per giovani talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi”, giunto alla sua XXII edizione, prosegue con la seconda delle tre finali in programma. Sabato 8 febbraio alle 21.30, il palco del Milestone Live Club ospiterà la finale dedicata alla sezione Gruppi, in cui quattro formazioni emergenti si contenderanno la vittoria, esibendosi davanti a una giuria di esperti.

A valutare le performance ci sarà una giuria di esperti composta da Tino Tracanna (presidente, saxofonista), Jody Borea (esperto di musica afroamericana), Pietro Corvi (giornalista), Alessandro Albertini (promoter, booker & agent), Oliviero Marchesi (giornalista), Paolo Menzani (giornalista) e Giacomo Russo (batterista).

I gruppi finalisti sono stati scelti sulla base delle demo inviate su più di venti candidature e in questa finale potranno esibirsi dal vivo portando tre brani ciascuno, di cui almeno uno standard.

ISOS sono un quintetto di giovani musicisti provenienti dal Friuli-Venezia Giulia, con un sound influenzato dalla scena jazz newyorkese contemporanea e una forte attenzione alla parità espressiva tra gli strumenti, da cui deriva anche il loro nome, tratto dal greco “ἴσος” (uguale).

Oûz Trio è una formazione basata a Strasburgo, che si distingue per l’uso di una strumentazione insolita e una tavolozza sonora evocativa. Il loro repertorio di composizioni originali fonde il “jazz straight-ahead” nato negli anni ’60 con una dose di sperimentazione timbrica e ritmica.

Il terzo gruppo di finalisti (in ordine alfabetico) sarà il Ross Quintet. Vincitori del contest Eddie Lang Jazz Festival 2024, questi giovani musicisti si muovono tra tradizione e innovazione, con una musica originale dal forte impatto narrativo ed emotivo. Il gruppo è attualmente impegnato nella registrazione del loro primo album.

Infine si esibirà il VMV Trio, composto da tre giovani musicisti pugliesi con una forte identità musicale, capaci di mescolare jazz contemporaneo e influenze cinematografiche. Il trio ha pubblicato nel 2024 il loro primo EP, From Now On – Live at FDS Records.

In palio, oltre a un premio in denaro previsto siaper il primo che per il secondo gruppo classificato, l’ingaggio nel cartellone principale del Piacenza Jazz Fest 2026. Sarà assegnato anche un premio del pubblico, rendendo ancora più coinvolgente la serata.

Per il primo anno è previsto anche l’assegnazione del “Premio Mario Zara”, in omaggio al grande pianista amico del Piacenza Jazz Club prematuramente scomparso lo scorso anno, al musicista che più si sarà distinto nel corso della serata.

L’ingresso è gratuito con tessera del Piacenza Jazz Club. Il Concorso continuerà con la terza e ultima finale sabato 15 febbraio dedicata alla sezione Cantanti.

9 febbraio

Dopo il successo delle volte precedenti, torna l’appuntamento con il Lindy Hop al Milestone Live Club. Domenica 9 febbraio a partire dalle 17.00, il locale si trasformerà di nuovo in una sala da ballo in attesa del grande evento in Piazza Cavalli del 30 marzo.