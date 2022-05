Leggende su due ruote e capolavori da collezione: a Borgonovo il Moto Expo della Val Tidone

Modelli divenuti leggende, veri e propri capolavori, rari pezzi da collezione. Borgonovo si appresta a diventare per un giorno capitale della moto d’epoca grazie alla prima edizione del Moto Expo della Val Tidone, in programma il 15 maggio. Piazza Garibaldi ospiterà una grande esposizione a cielo aperto, un evento organizzato dal Club Veicoli Storici Piacenza in collaborazione con l’associazione Due Tempi Bei Tempi e con il patrocinio del Comune di Borgonovo.

“Da quando abbiamo sparso la voce in merito a questo nostro progetto sono stati tantissimi i collezionisti e gli appassionati che si sono fatti avanti, provenienti da tutto il nord Italia”, spiegano gli organizzatori del CVSP. “In poco tempo abbiamo raccolto tantissime adesioni e un buon numero di esemplari da esporre: saranno oltre cento le moto in mostra. Un numero che ci rende estremamente soddisfatti, soprattutto se pensiamo che si tratta di una prima edizione”.

Moto classiche, dunque, ovvero mezzi che abbiano oltre vent’anni d’età. Si va da modelli che hanno scritto la storia della Parigi – Dakar, fino a esemplari ricercatissimi: “Abbiamo scelto di ospitare un range piuttosto ampio, da moto degli anni ’50 fino alle youngtimer, marche italiane e straniere. Insomma ce n’è per tutti i gusti. Anche perché le richieste di partecipazione sono state davvero numerose e purtroppo abbiamo dovuto rifiutare, a malincuore, diversi proprietari: con un così ampio interesse, però, abbiamo potuto selezionare oltre cento modelli tutti diversi tra loro, per dare l’idea della varietà di mezzi che si potrà ammirare”.

“L’Amministrazione Comunale ha accolto da subito con entusiasmo la proposta del Club Veicoli Storici – aggiunge l’assessore al turismo Serena Carella – dopo due anni di stop è bello vedere ripartire le manifestazioni del settore turistico. Con questa manifestazione il territorio di Borgonovo ha l’opportunità di accogliere visitatori da diverse regioni, che potranno ammirare le bellezze della Val Tidone e auspichiamo che ne restino entusiasti, tanto da volere ritornare nella nostra valle”.

La mostra aprirà al pubblico alle 9.00 per chiudere alle 18.00. Nel corso della giornata si terrà poi il “Concorso di conservazione, storia e stile”: una giuria visionerà ogni modello e alla fine premierà le dieci moto più rappresentative. La giuria sarà composta da quattro appassionati che gireranno tra gli stand per conoscere ogni esemplare esposto, ma soprattutto per ascoltarne la storia direttamente dal proprietario. In questo senso conterà molto, ai fini del giudizio, anche la passione che il possessore mostrerà nel descrivere il proprio gioiello.

D’altra parte è proprio la pura passione a spingere i soci del club in questa nuova avventura. Il voler condividere l’amore per i motori, la voglia di scambiarsi pareri ed esperienze, il desiderio di posare gli occhi su vere e proprie bellezze. E per chi verrà da fuori provincia avrà anche la possibilità di ammirare la Val Tidone. L’ingresso è gratuito e in caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al 22 maggio.