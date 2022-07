A Ferriere sabato 30 luglio dalle ore 19 è in programma “Ride of the Mines” a favore dell’Hospice di Piacenza. Il programma dell’evento è stato presentato dalla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, dalla sindaca di Ferriere Carlotta Oppizzi, dal presidente della Onlus “Insieme per l’Hospice” Sergio Fuochi e da Gigi Bergonzi per l’associazione “100 volani per Iris”, che organizza l’appuntamento benefico insieme a Comune e Pro Loco di Ferriere.

