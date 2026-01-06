Giornata della Memoria, a Gossolengo il 30 gennaio presentazione del libro “I due inferni” di Emanuela Ricci

Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 17.30, in occasione della Giornata della Memoria, la Biblioteca comunale “Paolo Boiardi” di Gossolengo ospiterà la presentazione del libro “I due inferni, I gironi danteschi rivissuti da Primo Levi” di Emanuela Ricci.
L’autrice dialogherà con la professoressa Paola Fusco.
Dante ha descritto un terribile inferno immaginario, Primo Levi ha vissuto l’inferno reale, e per raccontare l’orrore inesprimibile del Lager ha attinto ai versi danteschi per descrivere un’atroce realtà, impossibile da immaginare. Il saggio propone un parallelismo tra i passi di “Se questo è un uomo” e l'”Inferno” di Dante, dimostrando che l’uomo è riuscito, con la sua malvagità, a creare un universo ben peggiore di quello immaginato dal Sommo Porta.
Emanuela Ricci è professoressa di Lettere. Ha insegnato a Gossolengo e da cinque anni insegna Italiano e Storia al Liceo statale Colombini di Piacenza.
Ha scritto alcuni saggi sulla Shoah pubblicati con LIR e da un anno si è dedicata alla narrativa poliziesca.