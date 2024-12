A Iren Acqua Piacenza la gestione del servizio idrico, previsti investimenti finalizzati a ridurre le perdite idriche

Nei giorni scorsi, a seguito della avvenuta celebrazione ed aggiudicazione della gara pubblica per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO di Piacenza, è stata stipulata la convenzione, della durata di 16 anni, con IRETI, aggiudicataria del servizio. Con la sottoscrizione notarile della convenzione, a partire dal 1° gennaio 2025 Iren Acqua Piacenza S.r.l. sarà il nuovo gestore del servizio idrico integrato subentrando al gestore precedente IRETI S.p.A.

Iren Acqua Piacenza, la società

Si tratta della neocostituita società operativa territoriale, prevista dal capitolato speciale di appalto bandito da ATERSIR, che le norme di gara individuano come concessionaria del Servizio Idrico Integrato di Piacenza. La società è controllata al 100% da IRETI S.p.A, che è risultata aggiudicataria del procedimento di gara.

Iren Acqua Piacenza, gli utenti cosa cambia

Per gli utenti l’avvio del nuovo affidamento non comporterà alcun adempimento o formalità:

· I contratti di fornitura in essere passano alla gestione di Iren Acqua Piacenza S.r.l mantenendo le medesime condizioni applicate da IRETI S.p.A. e definite dalla vigente regolazione in essere;

· A partire dall’anno 2025 le bollette saranno emesse da Iren Acqua Piacenza S.r.l. in continuità rispetto all’ultima fattura emessa da IRETI S.p.A.;

· Sarà mantenuto l’addebito permanente su conto corrente bancario o postale (SDD) ove già presente, in alcuni casi la banca potrebbe contattare i propri clienti per la conferma del passaggio o avvisare dell’attivazione.

Iren Acqua Piacenza, i contatti

Rimangono invariati i canali di contatto già in uso:

· Il numero verde Servizio Clienti: 800 969696, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 13:00;

· Gli sportelli presenti sul territorio;

· APP IRENYOU: rimangono disponibili l’area riservata e l’APP per gestire le utenze online. Il servizio è completamente gratuito e se gli Utenti non sono registrati possono farlo quanto prima per potere accedere a tutte le funzionalità e servizi on line.

Iren Acqua Piacenza, le novità

Novità per i canali di contatto: dal 1° gennaio 2025 il Numero Verde da utilizzare per segnalazione guasti e pronto intervento cambierà. 800.608070 sarà il nuovo NUMERO VERDE gratuito attivo 24 ore su 24 tutto l’anno. Ireti nel proprio piano prevede importanti investimenti sulle reti e gli impianti del ciclo idrico integrato finalizzati principalmente a ridurre le perdite idriche, oggi attorno al 20% per il territorio piacentino (molto inferiori rispetto alla media nazionale del 40%), e la riduzione dei consumi energetici. Inoltre, il piano include la ristrutturazione, il potenziamento e la nuova realizzazione di opere e impianti della rete fognaria e manutenzione ordinaria dei depuratori.

Il direttore di Atesir Vito Belladonna

“Con l’affidamento a IREN Acqua Piacenza dal 2025 – dichiara Vito Belladonna, direttore di ATERSIR – dopo Rimini e Reggio Emilia, si conclude in modo estremamente positivo questa fase affidamenti di servizio gestita da ATERSIR. La gara gestita dalla nostra Agenzia ha creato le condizioni per avere stabilità nell’esecuzione del servizio per oltre 15 anni, possibilità di incrementare e anticipare gli investimenti per migliorare il servizio e l’ambiente, mantenere un presidio territoriale, come richiesto dai Sindaci – con l’obbligo di costituzione della società territoriale -, e beneficiare dello sconto di gara per controllare la dinamica delle tariffe”.

L’Amministratore delegato Ireti



“Siamo soddisfatti dell’esito della gara e dell’avvenuta formalizzazione della convenzione con Iren Acqua Piacenza – dichiara l’Amministratore Delegato di IRETI, Fabio Giuseppini – che rappresenta una ulteriore conferma dell’impegno di Iren sul territorio emiliano. La gestione del servizio idrico integrato di Piacenza già oggi è un esempio di buone pratiche a livello nazionale e ci impegneremo a ridurre ulteriormente le perdite di rete e favorire il riutilizzo e l’uso consapevole della risorsa, così da fornire risposte concrete ai sempre più attuali problemi di corretta gestione della risorsa idrica”.