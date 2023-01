Verso la nuova segretaria del Pd, a Piacenza il comitato a sostegno di Elly Schlein: “Costruire un partito radicato nei bisogni delle persone”

Nasce il comitato “Parte da Noi! Piacenza” a sostegno della candidatura di Elly Schlein, per raccogliere adesioni e idee delle cittadine e dei cittadini interessati dal percorso avviato dalla candidata e per mettere in rete tutte le energie interessate a questa proposta.

“Siamo un gruppo di iscritte e iscritti al PD, elettori del centrosinistra e giovani amministratori della provincia di Piacenza” – fanno sapere i primi promotori del comitato Martina Affaticati, Giovanna Calciati, Paolo Cammi, Gabriele Scagnelli e Matteo Provini – “che ritengono fondamentale che il PD ritrovi la sua vera identità e che definisca chiaramente chi vogliamo rappresentare, puntando sulla partecipazione attiva e sul vero coinvolgimento delle iscritte e degli iscritti per dar vita a un partito rinnovato, coinvolgente e plurale. Il sostegno che sta ricevendo questa candidatura, travalica i confini delle iscritte e degli iscritti al PD e raggiunge anche molte elettrici ed elettori delusi dal centrosinistra e che vorrebbero una svolta decisiva del partito.”

“La linea rappresentata da Elly Schlein” – proseguono i promotori del comitato piacentino – “è quella di portare la politica fuori dai corridoi stretti, costruendo un Partito Democratico aperto, accogliente, utile e radicato nei bisogni delle persone. Crediamo sia necessario avere il coraggio di rimettere in discussione un modello di sviluppo che aumenta le diseguaglianze e che pregiudica il futuro del pianeta. Riteniamo che proprio Elly Schlein con la sua visione allargata al “noi” possa rispondere in maniera concreta ai temi centrali per tante persone che da troppi anni non si avvicinano alla politica e sentono distanti le istituzioni e i partiti. Lavoro, contrasto alla precarietà, lotta alle diseguaglianze, sostenibilità ambientale, difesa dei beni e servizi pubblici fondamentali devono tornare ad essere temi centrali del Partito Democratico.”

Per informazioni e per aderire al comitato è possibile scrivere all’indirizzo e-mail partedanoi.piacenza@gmail.com oppure sui social.