Acer, utile in crescita del 31,7 per cento. Morosità: livello più basso degli ultimi dieci anni, recuperati oltre 37 mila euro

“Il 2023 rappresenta il primo esercizio interamente gestito da questo Cda. In questo bilancio non si intende esclusivamente tirare delle somme, cosa che certamente occorre, ma l’intento è quello di rappresentare i tratti salienti delle varie attività dell’ente e la “politica di gestione” di questa amministrazione, che da subito si è contraddistinta per la sua marcata unità d’intenti, evidenziata anche dal fatto che su 116 delibere, ne sono state approvate all’unanimità 116”. Esordisce così Marco Bergonzi, presidente di Acer, nel presentare il bilancio 2023.

“Un dato per nulla scontato, che rappresenta un indubbio valore aggiunto; condividere le scelte significa infatti imprimere maggior efficacia alle decisioni ed è garanzia di equilibrio nelle scelte e nell’azione amministrativa. Da ciò conseguono una serie di risultati, non tutti esprimibili nel bilancio, ma che riteniamo anch’essi meritevoli di essere conosciuti”.

“Ma partendo dai dati di bilancio, non possiamo non esprimere la più ampia soddisfazione per i risultati conseguiti”.

I DATI DEL BILANCIO ACER

-le eccedenze canoni aumentano dai 472.702€ del 2022 a 680.146: +43,9%

-il numero di alloggi ripristinati e messi a disposizione per nuove assegnazioni passa da 148 nel 2022 a 256: +73%

-l’utile cresce da 139.329 € del 2022 a 185.321 € di quest’anno: +31,7%

Nella convinzione che occorra far conoscere di più le attività di Acer, si è sviluppata la comunicazione, sia in termini di contenuti che di modalità divulgative, sia nei confronti dei circa 6.500 inquilini (di oltre 50 nazionalità diverse), che delle Istituzioni del territorio e più in generale verso tutta la cittadinanza.

Nuovo logo, nuovo sito web

Acer ha un nuovo logo, un nuovo sito internet, più accessibile e semplice, per una sempre maggior autonomia degli inquilini (oggi è possibile non solo prendere appuntamento, ma scaricare e compilare tutta la modulistica necessaria, essere aggiornati sullo stato dei lavori in corso e sui progetti futuri), uno strumento che fa parte di un progetto di più ampia portata e che ha visto a fine anno, mettere in campo un nuovo URP (inaugurato nei primi mesi del 2024), una risposta concreta ai bisogni degli inquilini: accoglienza, informazione e mediazione sociale.

Ma il nuovo sito è utile anche a far conoscere aspetti poco noti, quale ad esempio la possibilità per chiunque, indipendentemente da requisiti e graduatorie, di affittare un box o un posto auto a Piacenza ed in altri Comuni della Provincia: da quando l’elenco aggiornato delle opportunità disponibili (sono centinaia) è pubblicato sul sito, il numero di box affittati è aumentato del 47% rispetto all’anno precedente, un dato che contiamo di migliorare ulteriormente quest’anno.

Più in generale il 2023 ha visto un impulso di tutte le attività di Acer, basti considerare che i contratti stipulati sono aumentati di oltre il 10% (da 303 a 337).

La morosità

La massima attenzione al tema della morosità ha consentito, contrariamente alle previsioni che la stimavano in crescita, di mantenerla a livelli inferiori rispetto al 2022 (circa 30.000 in meno) ed è oggi al livello più basso degli ultimi 10 anni; in quest’ambito sono aumentate le diffide per recupero crediti (+4%, da 612 a 638) e sono stati recuperati € 37.675 da procedure esecutive presso terzi.

Ciononostante, in un’ottica prudenziale, a salvaguardia dei futuri esercizi, abbiamo incrementato di ulteriori 100.000€ l’accantonamento per il fondo morosità.

Le iniziative per la qualità dell’abitare

Molteplici poi, le iniziative tese al miglioramento della qualità dell’abitare ed al rispetto delle regole di civile convivenza: sono stati realizzati 300 tabelloni con i punti principali del regolamento “di condominio” in italiano, inglese ed arabo, affissi in tutti gli edifici gestiti da Acer; è stato realizzato e sta avendo grande successo il progetto “Raffa l’affabile giraffa” un simpatico personaggio, simbolo di buona educazione e di comportamento corretto che si rivolge ai piccoli inquilini che diventano poi testimonial di buone pratiche all’interno delle proprie famiglie (le sue avventure pubblicate mensilmente sul nostro sito, superano regolarmente le 1.500 visualizzazioni).

E’ stata ripristinata ed ha avuto grande partecipazione la “Festa dei Vicini” che si è tenuta nel quartiere Farnesiana (e che quest’anno sarà invece itinerante nei vari quartieri), dove sono state premiate cinque famiglie virtuose, distintesi per motivi di buon vicinato.

Con l’intento di tutelare coloro che si comportano correttamente, che non devono subire le conseguenze dei comportamenti poco civili di altri, si è affrontato l’annoso problema delle auto abbandonate che da molti anni affligge diversi quartieri ed edifici gestiti da Acer: dopo l’invio delle diffide previste dalla normativa e la scadenza dei termini assegnati agli intestatari dei veicoli, sono state effettuate 26 rimozioni forzate ed in altri 6 casi hanno provveduto direttamente i proprietari prima che lo facessimo noi; un segnale incoraggiante che evidenzia che la determinazione nell’affrontare un problema può rivelarsi “educativa”.

Confronto con i sindacati

Costante ed improntato alla collaborazione reciproca è stato il confronto con le organizzazioni sindacali, con le quali era stato preso l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali a fronte dei pensionamenti: non solo il turn over è stato mantenuto 100%, ma prevediamo ulteriori assunzioni per rispondere con sempre maggior efficacia ai bisogni costantemente in crescita ed alla necessità di intervenire tempestivamente per il ripristino degli alloggi che si liberano e che devono essere messi a disposizione dei comuni nel più breve tempo possibile.

Ci pare sia stato inoltre particolarmente apprezzato il piano di valorizzazione delle risorse umane per il 2024, che ha l’obiettivo di mantenere il personale costantemente motivato a svolgere al meglio il proprio lavoro.

In omaggio non solo ad un doveroso principio di trasparenza, ma per “rendere conto compiutamente” agli enti locali del nostro operato, sin dal proprio insediamento, tutte le delibere del Cda vengono inviate, oltre che ai Consiglieri Comunali di Piacenza, anche ai Sindaci di tutti i Comuni della Provincia ed ai Consiglieri Provinciali.

Il 2023 ha visto il massimo impegno di questo Cda e della struttura di Acer, ma i risultati ci incoraggiano a proseguire la strada intrapresa, anche alla luce del fatto che in tutti i principali indicatori (percentuale di occupazione degli alloggi, turn over, alloggi vuoti, ecc…) Acer Piacenza vanta risultati non in linea, ma significativamente migliori della media delle Acer della nostra Regione, pur a fronte di un canone medio inferiore di quasi il 20% della media regionale, un gap che andrà necessariamente ridotto per mantenere gli attuali livelli di servizio.