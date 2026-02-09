Addio a Valentino Fermi, storico ambulante: stroncato da un malore a 66 anni dopo il mercato

Lutto nel mondo degli ambulanti piacentini per l’improvvisa scomparsa di Valentino Fermi, 66 anni, titolare insieme alla moglie Patrizia Tacchini e alla figlia Alice di un banco di calzature sui mercati di Piacenza, Codogno e Castel San Giovanni.

Il suo ultimo mercato è stato quello di sabato mattina, come di consueto in via Pace, in città. Purtroppo, a causa di un malore improvviso, non si è più svegliato dopo il consueto sonnellino post-pranzo. I funerali si celebreranno nel primo pomeriggio di oggi presso la chiesa di Pieve Dugliara, dove risiedeva con la famiglia.

Valentino Fermi era apprezzato da tutti, ed in particolare dai clienti, per la sua serietà professionale e per il suo modo di lavorare sobrio, mai sopra le righe. In occasione del mercato di Codogno, il primo in calendario questa settimana, come avviene di consueto i colleghi posizioneranno nel posteggio vuoto un banchetto con un’azalea per ricordare Valentino e onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la propria vita al commercio ambulante.

Anche Confcommercio Piacenza e Fiva ricordano il socio prematuramente scomparso e porgono le proprie sentite condoglianze alla moglie Patrizia, alla figlia Alice (consigliera Fiva) e al figlio Andrea.

