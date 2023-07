“Adelchi” di Manzoni il 14 luglio a Vigoleno in una speciale rappresentazione

Il Borgo di Vigoleno si prepara a ospitare Adelchi, uno spettacolo speciale e gratuito in programma il 14 luglio alle 21.15 nella piazza della Fontana.

Lo spettacolo è pensato in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni e prende vita come un esperimento originale, appositamente per l’estate 2023, nel percorso “La letteratura nei luoghi della storia” ideato dal sindaco del Comune di Vernasca, Giuseppe Sidoli.

Alla presentazione, a Palazzo Rota Pisaroni, erano presenti questa mattina Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano che ne sostiene la realizzazione, il sindaco di Vernasca Giuseppe Sidoli, l’attore Mino Manni che ne sarà protagonista, Paolo Burzoni, direttore Coro Montegiovo e Gabriele Schiavi, che dirigerà l’Orchestra Farnesiana.

Mario Magnelli

«Questa iniziativa celebra un importante anniversario. la morte di Manzoni, che a Piacenza non ha avuto tantissime celebrazioni, e in uno dei luoghi più incantevoli del nostro territorio L’Adelchi vede in campo realtà piacentine, e si innesta su un discorso di identità e di lavoro in sinergia, come Rete Cultura Piacenza, che abbiamo presentato lo scorso venerdì: lavorare insieme non è un modo per sacrificare l‘autonomia di ciascuno, ma diventa anche esaltazione del valore individuale».

«Manzoni è stato un autore di grande rilievo nella storia del popolo italiano – ha sottolineato il sindaco di Vernasca Sidoli – , come esempio di valori civici e libertà di un popolo che era sottomesso al dominio straniero».

“Adelchi” di Manzoni il 14 luglio a Vigoleno

L’opera è forse una delle meno rappresentate di Manzoni e per questo ancora più interessante; è incentrata sulla guerra tra Franchi e Longobardi per il possesso dello stato italiano fino ad allora mai fino in fondo costituito. Sarà recitata dall’attore Mino Manni, che interpreterà vocalmente tutti i ruoli maschili, affiancato dall’attrice Alessandra Salamidanel ruolo di Ermengarda. Le musiche saranno eseguite dai 12 musicisti dell’orchestra Farnesiana (archi e fiati) diretta da Gabriele Schiavi, con il coro Montegiovo di circa 30 elementi diretto da Paolo Burzoni. Eseguiranno brani sacri e inerenti alla dimensione e alle atmosfere della storia. La regia, l’adattamento e la scelta dei brani musicali e corali sono a cura di Mino Manni.

Adelchi è stato portato sulla scena poche volte nella storia del teatro e non è un caso che in passato si siano cimentati nell’impresa due grandi attori della scena italiana come Vittorio Gassman e Carmelo Bene.

In questa occasione ci sarà la possibilità per lo spettatore di assistere a qualcosa di veramente unico, raro e originale nel panorama teatrale italiano, nel nome e in ricordo di un grande autore che, ancora oggi, dopo 150 anni, ha la forza di commuovere e raccontare storie importanti e indimenticabili.

Lo spettacolo è promosso

Dal Comune di Vernasca, VisitVigoleno, in collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano, Confindustria Piacenza, Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza.

Durante la serata sarà possibile degustare i vini del territorio grazie alla collaborazione dei Mastri Vignaioli del Vin Santo di Vigoleno e su richiesta sarà anche possibile l’ingresso al Castello dalle ore 18,30 alle ore 20.