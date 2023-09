Il Comune di Agazzano sotto la lente della Corte dei Conti: “Potenziale danno all’erario”

La sezione di controllo della Corte regionale ha mosso rilievi al Comune di Agazzano (Piacenza). I problemi riguardano l’approvazione oltre il termine di legge del rendiconto, la scarsa capacità di riscossione e tardività dei pagamenti e soprattutto l’affidamento ad un soggetto esterno di funzioni istituzionali del comune (non solo dei servizi).

Per di più, l’affidamento ha riguardato lo stesso soggetto per quattro volte, in violazione del principio di rotazione degli affidamenti”. Su quest’ultimo aspetto, la sezione ha ravvisato profili di potenziale danno all’erario e disposto la trasmissione della delibera e degli atti istruttori alla Procura contabile