Agenda Digitale Europea: nuovo ordine economico e controllo sociale? a Piacenza – AUDIO

Agenda Digitale Europea: nuovo ordine economico e controllo sociale? E’ il titolo del convegno

in programma sabato 22 aprile al salone Oratorio di Borgotrebbia in via Trebbia 89 a Piacenza dalle 10,00 alle 13,00.

Un tema assai delicato maanche controverso. L’incontro promosso dal Coordinamento Resistenza Piacenza, partners Spazio Tesla, nel nuovo mondo, comitato 15 ottobre, vaccininformato, associazione Genitori di Piacenza per la libera scelta.

La relatrice dell’incontro Dott. Alessandra Chievegatti magistrato di Cassazione, oggi in servizio ai Minori a Bologna è intervenuta a Radio Sound anticipando alcuni argomenti dell’incontro.

Le motivazioni del convegno

L’Agenda 2030, promossa dall’Onu, intende effettivamente politiche atte ad affrontare le sfide del pianeta Poverta / Diseguaglianze, Pace, Degrado ambientale, Transizione energetica, maggiore benessere e salute tramite la Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale o di fatto agevola:

– una cortina di fumo che oscura l’accelerazione dei processi di accumulazione e concentrazione della ricchezza basati su un modello di sviluppo predatorio?

– l’avanzamento delle dinamiche di liberalizzazione e privatizzazione degli spazi e beni pubblici?

– lo slittamento della governance verso piattaforme controllate da oligarche internazionali private che svuotano di significato le istituzioni rappresentanti la popolazione?

– l’interesse economico delle imprese globaliste a detrimento del diritto alla salute, a un lavoro dignitoso, alla libertà di espressione, organizzazione, partecipazione e movimento?

– un contesto di instabilità geopolitica e di crescente conflittualità e tensione sociale?

Inoltre l’enfasi sulle nuove tecnologie, accompagnata dai continui allarmi e urgenze pandemiche, climatiche di guerra, può diventare strumento di controllo sociale.

Questi temi oggetto degli interventi e delle domande.

I Relatori

Oltre alla Dottoressa Alessandra Chievegatti interverranno il Dottor Cascone: giornalista, No Gp Napoli, collaborazione Come Don Chisciotte e gli studenti Bologna attivisti contro la discriminazione

Agenda Digitale Europea tra Pubblica Amministrazione e Privati

“L’agenda è molto bella se si legge la parte iniziale e anche l’introduzione perchè volta a trasformare il nostro mondo, come indicanonel programma d’azione – ha spiegato la Dottoressa Alessandra Chievegatti – con l’ingresso di grandi gruppi di interesse tra cui il World Economic Forum possiamo dire che gli interessi di quest’ultimo hanno finito per coincidere con quelli della pubblica amministrazione“

Agenda Digitale Europea per i privati

“La creazione dell’identità digitaleè vista come un modo attraverso il quale i cittadini in un mondo così dominato dall’informatica e dagli strumenti informatici potranno avere un’identità e attraverso un unico documento fare tutta una serie di operazioni – ha detto la Dottoressa Alessandra Chievegatti – ora però il problemaprincipale in questa operazione è garantire la sicurezza. Per questo però bisogna fare un passo indietro per ricordarsi com’era internet prima della grande digitalizzazione“

Agenda Digitale Europea come tutelare i propri dati

“Ci sono dei sistemi che alcuni conoscono, ma per coloro che sono poco pratici nell’uso della rete come la navigazione anonima – ha detto la Dottoressa Alessandra Chievegatti – la captazione dei dati personali non è comunque legittima e non è conforme nemmeno con lo standard europeo, lo stato ci dovrebbe tutelare da se stesso“

L’Intervista Integrale

L'Intervista Integrale