Notte di follia in un condominio: tenta di aggredire gli agenti con un vetro, bloccato

Urla, pugni contro porte e pareti. E i residenti di un condominio in via Ercole hanno chiamato i soccorsi. La polizia ha dovuto raggiungere lo scantinato dell’immobile dove gli agenti si sono trovati faccia a faccia con un uomo in evidente stato di alterazione. I fatti sono accaduti ieri sera.

Alla vista delle divise, il soggetto ha estratto un frammento di vetro, forse una bottiglia rotta, iniziando a minacciare gli operatori. Nel momento in cui è scattato, deciso ad aggredire uno di loro, i poliziotti hanno attivato il taser riuscendo a mettere momentaneamente fuorigioco l’aggressore.

A quel punto lo hanno bloccato e ammanettato. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118 che hanno trasportato il soggetto all’ospedale per alcune ferite che aveva sul corpo, riportate prima dell’intervento della polizia. Proprio su cosa sia accaduto prima gli agenti stanno cercando di ricostruire i dettagli.