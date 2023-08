Aggredisce un’operatrice della mensa Caritas, 18enne irregolare denunciato e subito espulso

Da in escandescenze alla mensa della Caritas e aggredisce un’operatrice. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, intorno a mezzogiorno. Un 18enne egiziano ha dato in escandescenze presso la Caritas di via San Vincenzo, dove già in passato aveva causato disordini. Dopo aver gettato in terra suppellettili e altri oggetti, il giovane ha colpito con uno schiaffo una operatrice.

Rintracciato poco dopo i fatti, gli agenti lo hanno portato in questura e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Il 18enne, inoltre, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo il questore di Piacenza ha emesso un provvedimento di espulsione dal mediante trattenimento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio.

Un provvedimento che la questura ha adottato anche a causa di reati contro la persona ed il patrimonio commessi proprio a Piacenza. I poliziotto lo hanno condotto presso il CPR di Gradisca di Isonzo, dal quale al termine delle procedure di identificazione consolare sarà riaccompagnato nel paese di origine