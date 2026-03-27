Università Cattolica, per Agrisystem 29 nuovi dottorandi nel campus di Piacenza

Sono iniziate nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 marzo, presso il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, le prime discussioni delle tesi di dottorato nella nuova sessione del programma Agrisystem che proseguirà fino a venerdì 17 aprile, coinvolgendo 29 dottorande e dottorandi impegnati nella presentazione dei propri lavori di ricerca.

«Siamo particolarmente orgogliosi di accompagnare al traguardo del dottorato nuovi giovani studiosi formati in Agrisystem, un contesto che mette al centro interdisciplinarità, rigore scientifico e apertura internazionale» ha spiegato, con grande soddisfazione, Paolo Ajmone Marsan, direttore scientifico della Scuola. «I dottorandi che stanno per concludere questo percorso hanno contribuito con intelligenza, impegno e passione alla crescita della conoscenza. Il loro lavoro dimostra quanto sia importante investire nella formazione avanzata per costruire il futuro della ricerca e dell’innovazione agroalimentare».

Grazie ad Agrisystem, infatti, studentesse e studenti possono trascorrere tre anni unici e vivere un percorso che li porti a maturare un’esperienza scientifica importante sia in Italia sia all’estero.

Non a caso, questo PhD, nato nel 2006 con l’obiettivo di affrontare il settore agroalimentare sia dal punto di vista scientifico e tecnico sia da quello economico e giuridico, è fortemente ambito da studentesse e studenti che provengono da diverse parti del mondo.

«AgriSystem è il nostro vivaio, una fucina di campioni» aveva spiegato Pier Sandro Cocconcelli, preside della Facoltà di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali, solo pochi mesi fa, in occasione dell’avvio del nuovo ciclo. «È un dottorato che nasce da un’idea lungimirante del professor Gianranco Piva, cioè dall’approccio transdisciplinare che ha precorso i tempi e ha unito studenti dell’area agroalimentare e ambientale, di quella economica e di quella giuridica, mettendoli fin dall’inizio allo stesso tavolo a lavorare insieme» aveva proseguito Cocconcelli, mettendo in evidenza anche il contributo che Agrisystem offre nell’ottica di un altro tema chiave, l’internazionalizzazione.

La vera eccellenza di AgriSystem, dunque, sono proprio loro: le studentesse e gli studenti. In questa sessione, discutono la propria tesi di dottorato Zeinab Sweidan, Alessia Casu, Margherita Furiosi, Valerio De Paolis, Maurizio Martina, Pier Paolo Becchi, Maura Calliera, Gianmarco Del Vecchio, Hajar Salehi, Giulia Arrigoni, Marta Bisaschi, Marianna Bozzetti, Rebecca Ghisolfi, Ginevra Canavera, Martina Cassarino, Andrea Ponzio, Chiara Rossetti, Lara Premi, Lorenzo Pascarella, Marta Sfulcini, Marco Lapris, Giacomo Dito, Nicolò Franguelli, Yuri Bellone, Amirhossein, Nik Zad, Roseline Chemutai, Marcel Loyd Minka, Chala Hussen, Nazir Mohammed Habibu. Sarà per loro un momento significativo del proprio percorso formativo, ma anche un’occasione di confronto sui temi dell’innovazione e dello sviluppo del settore agroalimentare.

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