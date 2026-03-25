Agrisystem, da giovedì 26 marzo le tesi di dottorato in Cattolica

Prenderanno il via domani, giovedì 26 marzo, presso il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, le prime discussioni delle tesi di dottorato del programma Agrisystem.
Il ciclo di presentazioni si aprirà alle ore 14.30 nella Sala Consiglio, situata al piano terra dell’ateneo, e proseguirà nelle settimane successive fino a venerdì 17 aprile, coinvolgendo i dottorandi impegnati nella presentazione dei propri lavori di ricerca.
L’iniziativa rappresenta un momento significativo per il percorso accademico dei partecipanti e un’occasione di confronto sui temi dell’innovazione e dello sviluppo nel settore agroalimentare.