Alessandro Bergonzoni apre il Festival di Teatro Antico di Veleia 2025 il 21 giugno

Al via il Festival di Teatro Antico di Veleia 2025, in cui trovano spazio prime nazionali, anteprime ed eventi speciali, fra teatro greco, epica classica, storia, musica e mito: un’edizione preziosa di appuntamenti esclusivi, caratterizzata dall’apertura del raggio del Festival a due luoghi d’arte vicini all’area archeologica, i borghi altomedievali di Castell’Arquato e Vigoleno, in alta val d’Arda.

Alessandro Bergonzoni apre il Festival Veleia 2025

L’apertura, in programma per domani, sabato 21 giugno alle 21.30 nella piazza monumentale di Castell’Arquato, è affidata al talento di Alessandro Bergonzoni. «Il Festival negli anni – aveva commentato la direttrice artistica Paola Pedrazzini in occasione del presentazione del programma 2025 – ha saputo costruire un rapporto speciale con artisti e artiste straordinari che lo scelgono oggi come spazio d’elezione dove tornare per presentare progettualità pluriennali o sperimentare nuove creazioni, spesso ideate ad hoc».

Ed è proprio questo il caso di Bergonzoni, che l’anno scorso aveva scelto Veleia come una delle venti tappe di anteprima del suo testo “Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso o viceversa”, e che ora torna per presentarne il risultato, il suo attesissimo nuovo spettacolo “Arrivano i dunque. Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca”, una pièce che durante le prove aperte si è modificata, adattata, modellata sull’interazione con il pubblico portando ad un esito completamente nuovo.

“Un’asta dei pensieri dove cerco il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta”. Un luogo scenico, multifunzionale, dove Bergonzoni prosegue la sua ricerca nei luoghi che in questi anni lo hanno visto partecipare attivamente in prima persona ad avvenimenti sia artistici che sociali.

Uno spettacolo in cui la cifra “bergonzoniana”, insieme ovviamente alla scrittura comica, sta nella “Crealtà”, altra sua invenzione: il tentativo di ricreare una realtà che non solo non ci basta più ma che possiamo/dobbiamo reinventare giorno per giorno, alla ricerca di un futuro di pace assoluta. Quindi “Arrivano i Dunque” perché i tempi sono colmi e come si chiede Bergonzoni “Manca poco? Tanto è inutile? Non per niente tutto chiede!”

Lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni è sold out. È ancora possibile iscriversi alla lista d’attesa mandando una mail a info@veleiateatro.com (indicando nella mail quanti posti desidera riservare ed un recapito telefonico) oppure telefonando al numero 324 9297592 dalle 10.00 alle 13.00.

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno il Festival si sposta nell’area archeologica di Veleia: è l’ora di “Baccanti” con la regia di Leonardo Lidi che guiderà sulla scena i quindici giovani attori e attrici di Bottega XNL – Fare Teatro (l’innovativo progetto di alta formazione e perfezionamento teatrale di Fondazione di Piacenza e Vigevano, ideato e diretto da Paola Pedrazzini) di cui Lidi è Maestro per il 2025.