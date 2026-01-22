Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti premiati al 7° Bossoni Trophy 2025

22 Gennaio 2026 Redazione M Notizie, Placentia Marathon, Sport
Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti
Si è svolta questa mattina, presso lo showroom Audi Bossoni, la premiazione del 7° Bossoni Trophy 2025.

Quattro le società premiate:

  • 1ª Camisano Running (CR)
  • 2ª Runners Bergamo (BG)
  • 3ª GP Casalese (LO)
  • 4ª Marathon Cremona

Alla cerimonia, oltre ai responsabili marketing del Gruppo Bossoni, erano presenti i Presidenti delle società sportive premiate e gli organizzatori delle gare di:

  • Brescia – Loretta Pagliarini
  • Orzinuovi – Andrea Ferretti
  • Piacenza – Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti
  • Cremona – Michel Solzi
  • Mantova – Anna Feroldi

Nel corso dell’evento è stato presentato anche il nuovo regolamento 2026, che vedrà l’ingresso di una gara internazionale “new entry”: la Mantova Half Marathon, in programma il 27 settembre 2026.

Il primo atleta assoluto del settore maschile, Luca Girelli (Atl. Falegnameria Guerrini – Brescia), ha elogiato tutti gli eventi del circuito, sottolineando l’elevata qualità tecnica delle manifestazioni e la grande attenzione riservata dagli organizzatori a professionisti, dilettanti e principianti.

Le gare dell’8° Bossoni Trophy 2026 saranno:

  • BAM Gruppo Bossoni Brescia Marathon – Brescia, 8 marzo
  • Bossoni Half Marathon – Orzinuovi (BS), 22 marzo
  • Placentia Half Marathon – Piacenza, 10 maggio
  • Mantova Half Marathon – Mantova, 27 settembre
  • Cremona 10K – Cremona, 18 ottobre

Il nuovo regolamento di partecipazione sarà pubblicato nei prossimi giorni sui siti ufficiali delle cinque gare.

