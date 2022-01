Alla guida nonostante la patente ritirata e l’auto sottoposta a fermo, denunciato

Durante un’attività di controllo stradale, la Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero ha sottoposto a fermo amministrativo un’auto perché alla guida si trovava un uomo senza patente poichè revocata dalla Prefettura di Piacenza; il proprietario del veicolo si era assunto la responsabilità di custodire il mezzo in luogo sicuro e privato, fuori dalla circolazione stradale per il periodo stabilito, come prevede la normativa.

Durante i controlli periodici che vengono effettuati ai veicoli interessati da provvedimenti di fermo amministrativo, gli agenti hanno accertato che l’autovettura era stata utilizzata su strada e circolava dopo aver rimosso i sigilli; il proprietario custode del veicolo, è stato denunciato e il veicolo recuperato e trasferito in una autorimessa autorizzata.

Il proprietario veniva esautorato del bene che viene trasferito in capo al Demanio dello Stato quale nuovo proprietario, che potrà disporne la vendita o alienazione, grazie all’attività amministrativa degli Uffici della Prefettura di Piacenza.

Il proprietario è stato denunciato per violazione ed asportazione dei sigilli relativi al fermo amministrativo del veicolo; grazie alla rete di videosorveglianza provinciale è stato accertato che il mezzo in questione aveva circolato per buona parte del periodo nel quale lo stesso era sottoposto a fermo.