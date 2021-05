Allergie, come affrontarle. Il mese di maggio solitamente è uno dei più difficili per un malessere che interessa circa il 20% degli italiani. Il tema è stato affrontato a Radio Sound dalla specialista piacentina Eleonora Savi.

“Il consiglio che posso dare, a chi vuole vivere comunque all’aria aperta, è di assumere un antistaminico al giorno. Inoltre per controllare i sintomi si può utilizzare il collirio e lo spray nasale. Poi sono importanti anche i nostri comportamenti. Infatti andrebbero portati gli occhiali, anche da sole, perché sono una barriera. Sopratutto quando si va in bicicletta o scooter. Poi vanno lavate spesso le mani, ma anche gli occhi e il viso, quando si rientra in un ambiente al chiuso. Sempre al rientro, il consiglio è di lavarsi i capelli e cambiarsi d’abito per togliere i residui di polline”

Con la pandemia c’è stato un boom di allergie agli acari?

“Sì, per il fatto di essere rimasti maggiormente in casa durante il periodo di restrizioni legate al Covid. In particolare sono aumentate le allergie agli acari e agli animali domestici”

Allergie, come affrontarle. AUDIO intervista alla specialista piacentina Eleonora Savi

Allergie e vaccini.