Allergie stagionali, sintomi più pesanti e stagioni sempre più lunghe. La Dottoressa Savi: “Nel 2022 la rinite sta colpendo molti cittadini” – AUDIO

Allergie stagionali, sintomi più pesanti e stagioni sempre più lunghe. La Dottoressa piacentina Eleonora Savi, specialista a in allergologia, ha approfondito il tema a Radio Sound.

In questa primavera sono coinvolti più cittadini rispetto al passato, almeno stando alla prima fase dell’esplosione pollinica che riguarda gli alberi ad alto fusto. In parte anche per le condizioni meteorologiche, abbiamo molti pazienti affetti da rinite allergica”.

Le stagioni per le allergiche sono sempre più lunghe?

“Sì, su questo tema c’è anche uno studio fatto alcuni anni fa in Liguria. L’aumento delle temperature medie prolungato allunga la stagione anche di 15/20 giorni rispetto agli anni precedenti. Questo significa che l’infiammazione dura per molti giorni e quindi alla fine dà una manifestazione più severa”.

Come combattere le allergie stagionali?

“Purtroppo la prevenzione comporta nel non godere della bella stagione. In particolare non uscire di casa e tenere le finestre aperte. Non potendo sempre assumere questo comportamento si usa l’antistaminico e gli anti infiammatori nasali. Inoltre nelle forme di allergia più importanti il paziente inizia una cura già in autunno assumendo tutti i giorni l’allergene”.

Ci sono rimedi naturali? Una sana alimentazione può aiutare?

“Sì, aiuta in modo generico. In particolare migliora l’attività del sistema immunitario. Ad esempio la vitamina D presa tutti i giorni o gli Omega agiscono non nella fase acuta, ma se assunti in un normale stile di vita possono ridurre il rischio di sviluppare allergie. Questo soprattutto pensando alle donne in gravidanza o al bimbo piccolo”.

