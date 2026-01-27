Maltempo in arrivo, allerta gialla per frane e piene dei fiumi

Allerta GIALLA per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori anche nella provincia di Piacenza.
Per la giornata di mercoledì 28 gennaio sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi e dei corsi minori con generalizzati superamenti delle soglie 1 e localizzati superamenti delle soglie 2 nelle sezioni montane. Sui rilievi occidentali non si escludono occasionali fenomeni di pioggia che gela al suolo.
Dal pomeriggio si prevedono venti forti (50-61 Km/h) da quadranti meridionali sui rilievi, con possibili temporanei ulteriori rinforzi sulle zone di crinale.