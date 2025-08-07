In Alta Val Tidone la storia e il passato rivivono con le fotografie, al via la mostra

La storia popolare dell’antico borgo nel secolo scorso, oggi rivista con gli occhi della fotografia. La straordinaria varietà della collezione, esposta in scorci caratteristici del paese, raffigura l’identità perduta di una ricca vita quotidiana.
La mostra diffusa svela innumerevoli aspetti umani e geografici, pronta a donare un senso concreto alla fisionomia dei ricordi e alle cornici di tempi diversi. Siamo consapevoli che non tutte le fotografie sono state eseguite con spiccata perizia, ma abbondano di sentimenti coinvolgenti, personali e di una comunità: un invito a percorrere le strade e i vicoli della mostra.
Sarà come ritrovare care e amate persone, la gente che abitava ogni casa e altre visioni con un valore simbolico, da cui sono scaturite autentiche favole vere.
In contemporanea con la mostra, nella Scuola dell’Infanzia, Madre Cànopi, sarà visibile, in modalità continua, il documentario Le vecchie botteghe raccontano, di Anna Maggioni Tassi e Giovanna Pozzi Grazioli. L’intero ricavato della vendita del DVD, andrà a beneficio dell’Hospice di Borgonovo Val Tidone.
Orari di Apertura
Giorni feriali: 17 – 19
Sabato e Festivi: 10 – 12 / 17-19
Martedì 19: 9 – 22