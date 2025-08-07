In Alta Val Tidone la storia e il passato rivivono con le fotografie, al via la mostra

La storia popolare dell’antico borgo nel secolo scorso, oggi rivista con gli occhi della fotografia. La straordinaria varietà della collezione, esposta in scorci caratteristici del paese, raffigura l’identità perduta di una ricca vita quotidiana.

La mostra diffusa svela innumerevoli aspetti umani e geografici, pronta a donare un senso concreto alla fisionomia dei ricordi e alle cornici di tempi diversi. Siamo consapevoli che non tutte le fotografie sono state eseguite con spiccata perizia, ma abbondano di sentimenti coinvolgenti, personali e di una comunità: un invito a percorrere le strade e i vicoli della mostra.

Sarà come ritrovare care e amate persone, la gente che abitava ogni casa e altre visioni con un valore simbolico, da cui sono scaturite autentiche favole vere.

In contemporanea con la mostra, nella Scuola dell’Infanzia, Madre Cànopi, sarà visibile, in modalità continua, il documentario Le vecchie botteghe raccontano, di Anna Maggioni Tassi e Giovanna Pozzi Grazioli. L’intero ricavato della vendita del DVD, andrà a beneficio dell’Hospice di Borgonovo Val Tidone.

Orari di Apertura

Giorni feriali: 17 – 19

Sabato e Festivi: 10 – 12 / 17-19

Martedì 19: 9 – 22

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy