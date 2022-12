Anche il FAI in campo per salvare Villa Verdi: “Inserita nella campagna Luoghi del Cuore, per renderla patrimonio pubblico e darle un futuro”

Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, dimora di Giuseppe Verdi per più di cinquant’anni, dallo scorso 1° novembre non è più visitabile. Il luogo di vita e di lavoro del grande compositore sarà messo all’asta.

Il FAI Emilia Romagna si unisce alle tante voci che si sono levate in queste settimane dalle Istituzioni e dal mondo della musica e della cultura in generale, per sostenere la necessità di dare un futuro di fruizione a Villa Verdi, rendendola un patrimonio pubblico.

Votare Villa Verdi come “Luogo del Cuore” può essere l’occasione per valorizzare al meglio un luogo di tale importanza storico-artistica.

I Luoghi del Cuore è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

“Villa Verdi è la dimora che Giuseppe Verdi scelse per trovare la pace e la tranquillità necessarie per poter comporre le sue opere. – ha commentato la Presidente regionale FAI Emilia Romagna Carla Di Francesco – Qui visse per più di 50 anni e tutto è rimasto immutato. Chi visita questo luogo si sente trasportato nell’800 ed è come se Verdi potesse comparire da un momento all’altro. Questo luogo è destinato a chiudere, dal mese di novembre 2022. Aiutiamo a dare attenzione a questo posto: un museo che chiude è una sconfitta dell’umanità intera.”

Il censimento 2022 sarà aperto fino al 15 dicembre: la partecipazione è libera e gratuita e si possono votare tutti i luoghi che si desidera. Nei suoi vent’anni di vita, “I Luoghi del Cuore” ha raccolto quasi 10 milioni di voti a favore di più di 39.000 Beni di valore storico-artistico e naturalistico in tutta Italia, nello spirito della “Convenzione di Faro” (2005), Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società e si è affermato come uno dei principali progetti italiani di valenza non solo culturale, ma anche civile e sociale.

La Delegazione FAI di Piacenza collabora con il comitato Villa Verdi promuovendo il voto online al sito www.iluoghidelcuore.it tramite i propri canali social @faidelegazionepiacenza e organizzando eventi di raccolta firme dedicati: la Capo Delegazione FAI Piacenza Letizia Anelli ricorda “Il prossimo appuntamento si terrà sabato 10 dicembre alle ore 16.00 presso il salone del Conservatorio di musica Nicolini di Piacenza con l’evento FAI un concerto per Villa Verdi dove il pubblico potrà assistere ad una prova aperta dell’orchestra tra musiche di Mozart e Verdi e ammirare una partitura manoscritta di Verdi illustrata in esclusiva per l’occasione dalla prof. Florio. Ancora una volta una straordinaria collaborazione con il Conservatorio di musica Nicolini per promuovere e sostenere le arti e la cultura a tutto tondo.”

L’evento è aperto a tutti a partecipazione libera e sarà possibile firmare i moduli cartacei per sostenere Villa Verdi nel censimenti de I Luoghi del Cuore FAI.