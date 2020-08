l presidente del sodalizio piacentino Vo2 Team Pink applaude Eleonora, fresca “regina” d’Europa in Francia nella prova in linea Donne Juniores con la maglia azzurra

Un successo che regala una gioia incredibile all’atleta, fa felice la grande famiglia azzurra e riempie d’orgoglio il proprio team. La medaglia d’oro di Eleonora Camilla Gasparrini nella prova in linea Donne Juniores agli Europei su strada di Plouay fa contento anche il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino nato nel 2016 e che aggiunge un’altra “perla” internazionale alla già ricca bacheca nonostante il quinquennio di attività. L’impresa della “panterina” torinese, classe 2002 e al secondo anno nel team piacentino, viene celebrata dalle parole del presidente Gian Luca Andrina.

Le parole di Andrina, al timone di una società che anche quest’anno propone la “filiera rosa” agonistica con formazioni Donne Esordienti, Donne Allieve e Donne Juniores

“Come società siamo ovviamente soddisfatti per l’impresa di Eleonora, soprattutto in questa stagione che – come ci ripetiamo tutti – è fuori dall’ordinario e dove si cerca di sfruttare tutte le opportunità che si presentano, aspetto che fin qui siamo riusciti a cogliere abbastanza bene”.

Quindi aggiunge.

“Eleonora ha vinto l’Europeo ma non ci fermiamo qui: ci saranno altri obiettivi per lei e per la squadra. Come in tutte le vittorie, c’è il merito dell’atleta che dimostra qualità e capacità, ma non solo. Alle spalle c’è il lavoro della società per metterla nelle condizioni di esprimersi al meglio. Complimenti a lei, alle ragazze della nazionale, allo staff azzurro e anche al nostro ds Stefano Peiretti che l’ha anche vista crescere in questi anni. Dopo la seconda giornata a Formigine, ci attenderanno il Giro delle Marche per le Junior e i campionati italiani giovanili su pista con le Esordienti e Allieve convocate dalla Regione”.

Oggi (domenica) pomeriggio alle 15 la Gasparrini sarà al via insieme alle compagne di squadra nella gara Open di Formigine (Modena).