Angelica Ghilardotti sul tetto d’Italia: Karate Piacenza Farnesiana-Acrobatic in festa

Grandioso risultato per la società piacentina karate Piacenza Farnesiana-Acrobatic, che ha partecipato al campionato italiano junior (16/17 anni) che si è tenuto ad Ostia (Roma) presso il centro olimpico federale FIJLKAM Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

Al campionato italiano hanno avuto accesso i qualificati delle fasi regionali di tutta Italia. Ogni categoria contava almeno 45-50 finaliste estremamente agguerrite.

Alla prestigiosa competizione hanno partecipato complessivamente 600 atleti. Rappresentanza delle 220 società sulle 1200 affiliate alla FIJLKAM per il settore karate.

Karate Piacenza

Angelica Ghilardotti sul tetto d’Italia

Angelica Ghilardotti ha conquistato il titolo di campionessa d’Italia nella categoria junior -53kg.

Ha disputato i primi quattro incontri subendo solo una tecnica e nel quinto incontro che era anche la finale ha vinto nettamente per 6 a 0. Un risultato che ha suscitato forte interesse nella Commissione nazionale giovanile che deve selezionare gli atleti per i campionati europei WKF che si svolgeranno a Praga nel mese di febbraio 2022.

La sorella maggiore Giulia aveva conquistato il titolo di campionessa d’Italia nella stessa categoria di età e di peso nel mese di febbraio 2020. Molto toccante vedere le due sorelle al termine della competizione abbracciarsi e piangere di gioia per il passaggio del titolo italiano ad Angelica.

L’atleta piacentina ha conquistato innumerevoli medaglie in campo nazionale e internazionale. Da ultimo medaglia d’oro all’Open d’Austria 2021 e medaglia di bronzo alla Coppa Italia 2021.

Bronzo per Maya Pilotti

Maya Pilotti ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria junior -48kg.

L’atleta piacentina ha perso di misura per 1 a 0 l’incontro utile per accedere alla finale per l’oro, ma al quinto incontro valevole per la medaglia di bronzo ha superato la fortissima avversaria conquistando il podio.

Il maestro Gian Luigi Boselli, l’istruttore Pier Paolo Cagnoni e il tecnico Giorgio Livelli, sono entusiasti per questo risultato eccezionale per il quale il karate Piacenza è stato premiato come terza società nella classifica femminile di tutta Italia.