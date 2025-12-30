Animali domestici, sempre più famiglie adottano un cane o un gatto. Loris Burgio: “E’ positivo, ma c’è ancora troppa maleducazione” – AUDIO

Animali domestici, sempre più famiglie adottano un cane o un gatto. Loris Burgio: “E’ positivo, ma c’è ancora troppa maleducazione”

Quattro famiglie su dieci in Italia convivono con almeno un animale domestico. È quanto emerge dai dati Istat sull’indagine del 2024. La quota è in crescita rispetto al 2015, quando si attestava al 36,2%. L’incremento sarebbe attribuito a un cambiamento graduale degli stili di vita e delle scelte familiari. Ad esempio, il dato è cresciuto nelle coppie senza figli.

E’ una buona notizia? Lo abbiamo chiesto a Loris Burgio

Una via di mezzo, diciamo. Perché l’incremento di animali presso le famiglie è indubbiamente un lato positivo, ma occorre ancora un po’ di educazione da parte dei proprietari di animali nel ritenere che la gestione deve essere fatta anche nel rispetto dei vicini, di chi non ha così piacere di sentire abbaiare, il fastidio di deiezioni e altro.

Quali sono i comportamenti più scorretti segnalati?

La deiezione lasciata, abbandonata sul marciapiede, sulla strada, vicino all’ingresso della casa, eccetera.Poi ad esempio a volte c’è anche il fastidio dei gatti che magari vengono lasciati liberi e vanno a litigare con quelli dei vicini creando a volte anche problematiche.

Per quanto riguarda i dati forniti da Istat relativi al 2024, cani e gatti restano gli animali più adottati. Il 33,9% delle famiglie possiede almeno un cane, un gatto o entrambi. Come spiega Burgio è positivo vedere le famiglie fare questa scelta di compagnia, però molte volte si decide troppo in fretta senza pensare alle conseguenze e di conseguenza si rinuncia al cane molto presto riportando l’animale al canile.

Adottare è un gesto molto importante, perché l’adozione deve essere per sempre.Ancora c’è molta superficialità, perché si pensa di salvare l’animale da qualche cosa e poi invece viene tenuto per un tempo limitato e poi riportato indietro come un pacco indesiderato.E questo chiaramente crea dei problemi all’animale, insomma è come un ulteriore abbandono.

