Apimell, Forestalia e BuonVivere: un successo decretato da oltre 14 mila visitatori

Passano agli archivi corredate da un bilancio estremamente posi- tivo le tre fiere organizzate in contemporanea da Piacenza Expo – Apimell, Forestalia e Buon Vivere – su cui è calato il sipario nel tardo pomeriggio di oggi.

Tre appuntamenti che nell’arco delle tre giornate espositive – da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre – hanno portato nei padiglioni del quartiere fieristico di Le Mose circa 14.000 visitatori. Con i suoi oltre cento espositori provenienti dall’Italia ma anche da Belgio, Croazia, Danimar- ca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Serbia, Slovenia, Spagna e Turchia, Api- mell si è confermata ancora una volta la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa. Una mostra che non ha soltanto messo in vetrina le principali novità per il settore apistico, ma che ha anche approfondito – grazie alla collaborazione delle principali associazioni di categoria nazionali e locali – le più attuali problematiche legate alla produzione e alla lavorazione del miele e dei suoi derivati in qualificati e partecipati convegni tematici.

“Questa edizione autunnale di Apimell – commenta Alessandra Bottani, responsabile dell’e- vento per Piacenza Expo – ha fatto registrare un ottimo volume di transazioni dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria. L’appuntamento adesso è per l’edizione di marzo 2022 che sarà ancora una volta abbinata a Seminat. BuonVivere è risultato un mercato delle tipicità mol- to gradito, ulteriormente apprezzato con questa nuova formula che è servita ad accogliere in modo sicuro e confortevole migliaia di visitatori”.







Un mercato dei prodotti tipici di qualità, quello proposto da Piacenza Expo attraverso BuonVi- vere, che quest’anno si è giovato anche dell’esperienza del noto giornalista enogastronomico Edoardo Raspelli che, dallo stand di Campagna Amica, ha presentato ricette e abbinamenti nel segno della zucca piacentina.

I dati positivi della tre giorni di Piacenza Expo hanno riguardato anche Forestalia, fiera bienna- le dedicata alle attività agroforestali che quest’anno, per la prima volta, ha registrato anche la partecipazione dei Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato.

“Forestalia – precisa il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – si è confermata in forte crescita con presenza significativa di operatori professionali provenienti da tutta la Penisola. Molto apprezzati i convegni tematici, in particolare quello sulla gestione sostenibile del territo- rio che ha visto la partecipazione anche dell’Assessore regionale a Montagna, Parchi e Fore- stazione Barbara Lori, così come di grande interesse sono risultate le demo live del CNR IBE. Di rilievo la presenza, tra i visitatori, di produttori di meccanica forestale del Nord Europa alla ricerca di dealers nazionali e di contatti per la rete commerciale. Ancora una volta l’organizza- zione di Piacenza Expo ha prodotto un evento logisticamente efficiente e in linea con l’evoluzione dei mercati di riferimento. Per il 2022 la nostra segreteria organizzativa sta lavorando su nuovi eventi specializzati nei settori industriali”.