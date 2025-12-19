Approvato il bilancio di Alta Val Tidone, Albertini: “Stiamo attuando pienamente il nostro programma amministrativo”

Arriva nell’ultima seduta prima delle festività natalizie l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del piano opere pubbliche del Comune di Alta Val Tidone che “proseguono con efficacia nel solco degli impegni assunti in campagna elettorale e nelle linee programmatiche dell’Amministrazione”, commenta il Sindaco Franco Albertini l’indomani del voto espresso all’unanimità dei presenti.

Aumentare i servizi senza aumentare le tasse

“Siamo praticamente giunti a metà del mandato – continua il primo cittadino – e continuiamo a confermare la nostra azione che mira ad aumentare i servizi per i nostri concittadini senza aumentare l’imposizione fiscale, ad investire in opere e lavori pubblici fondamentali per il nostro sviluppo e a promuovere il nostro territorio con una efficace azione di marketing che serve alla crescita economica e sociale di tutta la comunità”.

Bilancio di previsione di circa 8 milioni di euro

Il bilancio di previsione pareggia a circa 8 milioni di euro (7.990.994,57) di cui poco più di 3 milioni e mezzo di spesa corrente e 2 milioni in conto capitale. Sul lato delle entrate rimangono, come detto, invariate le leve fiscali locali, a partire dalle aliquote IMU per un gettito previsto di circa 1 milione e 600 mila euro. Anche le tariffe TARI rimangono invariate con un gettito previsto di 640mila euro, al netto dell’approvazione del PEF, tariffe e regolamento che dovrà avvenire entro il prossimo 30 aprile.

Si confermano, infine, le aliquote IRPEF, a partire dalla fascia di esenzione già introdotta per i redditi fino a 10mila euro.

Nel capitolo dei trasferimenti vengono compresi i circa 100mila euro che la Regione eroga annualmente nell’ambito del progetto di fusione che ha interessato gli enti di Caminata, Nibbiano e Pecorara in quello di Alta Val Tidone e i circa 700 mila euro da parte dello Stato, come nell’anno che va a concludersi.

Rimangono invariate anche le entrate extratributarie essendo confermate tutte le tariffe dei servizi comunali, compresa la completa gratuità del trasporto scolastico.

I servizi sociali

“Manteniamo inalterate anche quest’anno tutte le tariffe dei servizi sociali, dei servizi scolastici, dei servizi cimiteriali oltre alla conferma del contributo per le famiglie residenti nel comune di Alta Val Tidone, con figli che frequenteranno l’asilo comunale sito nel comune di Pianello – conferma Franco Albertini – perché abbiamo sempre ritenuto impegno primario garantire a chi sceglie di costruire e sviluppare il proprio progetto di vita sul nostro territorio il massimo livello qualitativo dei servizi gravando il meno possibile da un punto di vista economico sulle tasche dei cittadini”.

Il PNRR

Passando alla parte di bilancio di conto capitale, un corposo capitolo riguarda i trasferimenti dal Ministero legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che va a scadenza nel giugno del 2026. Nel circa milione e 600 mila euro complessivi di contributi rientrano, tra gli altri, i 714.480,00 euro per l’intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola per l’infanzia di Nibbiano e i 300mila euro per interventi sul sociale, oltre a diversi progetti legati alla digitalizzazione e semplificazione dei processi. Sempre da PNRR e tramite Comune di Piacenza vengono inoltre registrati i 396.000 di finanziamento per la realizzazione di un appartamento in cohousing presso la comunità alloggio di Pecorara. Centomila euro infine afferiscono alla riqualificazione ed efficientamento energetico della casa comunale di Nibbiano.

Gli interventi in ambito Strategia territoriale

Nell’ambito della Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne (STAMI), oltre agli interventi già inseriti nel precedente bilancio e finanziati con fondi PR FESR (Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e FSE+ (Riqualificazione energetica ostello di Trevozzo e Piazzole sosta camper con sistemazione aree sosta, località Strà, Caminata, Pecorara e Nibbiano con annessa pesa pubblica) vengono aggiunti la riqualificazione del Municipio (località Nibbiano) per un importo di 600.184,67 euro di cui il 90% con contributo regionale pari a € 540.166,21 e il 10% pari a € 60.018,47 con Fondi di Bilancio e i lavori sul Centro civico ex oratorio di Vallerenzo (Importo €uro 234.072,02 di cui il 90% pari a € 210.664,82 con contributo regionale e il10% pari a € 23.407,21 con Fondi di Bilancio).

Riqualificazione di Piazzetta Tricolore a Trevozzo

“Confermiamo inoltre l’impegno per la riqualificazione di Piazzetta Tricolore a Trevozzo – ribadisce Albertini – al fine di destinarla al commercio su aree pubbliche, valorizzando i caratteri di accessibilità, attrattività e competitività di un’area che attualmente ospita diverse funzione non organizzate tra loro. Attraverso lavori di ammodernamento, puntiamo a dargli una connotazione urbanistica più ordinata e di maggiore rilievo, assicurandone una migliore fruibilità, per incentivare così il suo utilizzo, attraverso la promozione di un maggior numero di iniziative che prevedano momenti di aggregazione collettiva e di promozione commerciale”. L’intervento del valore di 490mila euro è finanziato dalla Regione per 200mila euro sul bilancio 2026 mentre il restante (290mila) tramite mutuo del Comune.

Un altro mutuo da 200 mila euro sarà contratto per la sistemazione delle strade e di 41mila euro circa per gli interventi Stami su Municipio di Nibbiano e Oratorio di Vallerenzo.

“Nel 2026 – aggiunge il Sindaco – sarà l’anno della conclusione dei lavori tanto attesi dell’ex consorzio di Pecorara, che restituirà al territorio una struttura moderna ed efficiente con spazi e servizi utili all’intera comunità e per il suo sviluppo. Abbiamo sempre amministrato con l’obiettivo di creare opportunità per i nostri concittadini e per rendere attrattivo il nostro territorio e questo continuerà ad essere la stella cometa della nostra azione, senza dimenticare le nostre radici ma guardando con fiducia e carte in regola il futuro”.

