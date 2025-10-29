Aquawatt, a Piacenza Expo focus internazionale sull’idroelettrico: “Nodo concessioni al centro del confronto”

Il rinnovo delle concessioni per la gestione degli impianti idroelettrici è stato il tema principale della giornata inaugurale di Aquawatt, la mostra-convegno organizzata da Piacenza Expo dedicata alle fonti energetiche rinnovabili. Tema affrontato nel convegno inaugurale che ha visto alternarsi al tavolo dei relatori tecnici e amministratori di alcune delle più importanti realtà del settore come Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, Giuseppe Argirò, Vicepresidente di Elettricità Futura, Daniele Bellini, Direttore Unione Idroelettrica di Edison, Francesco Colaone, Direttore produzione idroelettrica del Gruppo Dolomiti Energia, Luca Dal Fabbro, Presidente esecutivo di Iren, e Marco Ravazzolo, Direttore politiche per l’energia e l’ambiente di Confindustria.

La quarta via

Tutti concordi nell’affermare la necessità della cosiddetta “quarta via”, che mira al rinnovo delle concessioni agli operatori attuali attraverso un accordo negoziato, in alternativa alle gare d’appalto prevista dalla normativa che, secondo i relatori, “farebbero perdere competitività all’Italia, metterebbero a rischio la sicurezza degli impianti e scoraggerebbero gli investimenti”.

L’intervento di Tommaso Foti

Tema su cui è intervenuto, in videocollegamento, anche il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, che ha ricordato “il continuo lavoro di confronto del Governo con l’Unione Europea, a cui l’Italia chiede il rispetto del patto di reciprocità. Non può essere soltanto l’Italia – ha rimarcato il Ministro – a seguire la strada delle gare per la gestione degli impianti, quando tutti gli altri Paesi membri possono scegliere strade diverse e più agevoli”.

Nel convegno si è parlato anche di fabbisogno irriguo e idropotabile con i contributi del Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, di Fabio Scoccimarro, Assessore all’ambiente e all’energia della Regione Friuli Venezia Giulia, di Irene Priolo, Assessore all’ambiente e programmazione territoriale della Regione Emilia Romagna, di Paolo Picco, Presidente di Federidroelettrica, e di Tommaso Dal Bosco, Direttore generale di FederBIM.

Incrementare ulteriormente il ruolo dell’idroelettrico

Le conclusioni del convegno sono state fatte, in collegamento video, dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che dopo aver elogiato Piacenza Expo per l’organizzazione di Aquawatt, ha sottolineato l’impegno del Governo a “incrementare ulteriormente il ruolo dell’idroelettrico, migliorando le tecnologie di gestione delle risorse idriche e minimizzando gli impatti ambientali, ricorrendo anche a impianti più piccoli e meno invasivi, capaci di produrre energia in modo sostenibile e locale”.

La prima giornata è stata animata anche da altri tre momenti di approfondimento: “Acqua, energia, clima e ambiente: la visione di Eurcold per l’Europa”, “L’acqua come bene collettivo: strategie di comunicazione” e “Fonti rinnovabili, intermittenti e programmabili: idroelettrico e geoscambio”.

Molto animata anche la parte espositiva di Aquawatt, con la presenza di 45 tra associazioni di categoria e aziende italiane ed estere.

Domani, seconda e conclusiva giornata con altri tre convegni in programma, tra cui “Energia locale, valore per tutti: esperienze di comunità energetiche rinnovabili già avviate”, e con la Startup Competition del Consorzio di Bonifica di Piacenza, dal titolo “Il valore dell’acqua 4.0”.

