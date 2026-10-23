Arena Daturi, Zandonella (Lega): “L’area è degradata, oltre 500 mila euro spesi e parte delle opere non realizzate”

“Grandi annunci fin da inizio mandato, oltre 500mila euro spesi per l’Arena Daturi, ma basta un sopralluogo per capire che tra quanto dichiarato dall’Amministrazione Tarasconi e la realtà c’è un abisso.”

A dirlo è il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella, che denuncia lo stato di degrado dell’area.

LA NOTA DI ZANDONELLA

“A parte qualche miglioria che non giustifica certo l’enfasi e le risorse sbandierate in questi anni, l’area appare purtroppo abbandonata. Panchine arrugginite e malandate, rifiuti di cantiere lasciati a terra, piazze interne all’area abbandonate da tempo con il verde incolto che se le sta riprendendo, porte con reti divelte, fontanelle non funzionanti. Questa sarebbe la grande area riqualificata?”.

Accesso agli atti sui lavori dell’Arena Daturi, Zandonella chiede i certificati

Zandonella ha inoltre effettuato un accesso agli atti richiedendo i certificati di regolare esecuzione dei lavori affidati.

“Ad oggi una parte di quei certificati non mi è stata consegnata nonostante i solleciti. Questo fa sorgere dubbi più che legittimi: tutti i lavori annunciati e per i quali sono state stanziate le risorse sono stati effettivamente realizzati?

La rampa metallica verso Largo Brigata Piacenza al centro delle contestazioni

Faccio un esempio concreto: la rampa in metallo descritta nei documenti come da posizionare in direzione Largo Brigata Piacenza, dopo un sopralluogo in loco, non esiste.

Come sempre, rispetto ai grandi annunci dell’amministrazione Tarasconi, i fatti dicono altro. Per trovare riscontro alle mie parole basta un rapido sopralluogo, dove le attuali condizioni gridano vendetta.

La richiesta di chiarimenti al Comune di Piacenza sui lavori annunciati

Mi trovo costretto a chiedere pubblicamente dove sono finite le opere annunciate e in parte non realizzate, visto che non ho ricevuto risposte esaustive tramite gli strumenti che ho a disposizione come consigliere comunale.

Davvero, con un importo così importante di oltre 500mila euro, non si poteva lasciare un’area migliore alla città?

Consiglio a Sindaco e assessore delegato di fare al più presto un giro completo dell’Arena Daturi per rendersene conto di persona”

Le fotografie del sopralluogo e il render della rampa metallica

Si allegano foto del sopralluogo e l’immagine del render della rampa metallica, diffusa a mezzo stampa dall’amministrazione comunale nel 2024, ma mai realizzata.