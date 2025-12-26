Arresto cardiaco in casa il giorno di Natale, muore 76enne: inutili i tempestivi soccorsi di 118 e polizia locale

Nel tardo pomeriggio del giorno di Natale, due pattuglie sono intervenute in un’abitazione della zona di via Manfredi, dove il 118 aveva attivato la procedura del codice blu per un presunto arresto cardiaco.
Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno applicato il defibrillatore e proseguito le manovre di massaggio cardiaco, già avviate da un familiare e successivamente continuate dal personale sanitario intervenuto con ambulanza e automedica.
Purtroppo, per la donna, una 76enne, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.