Arresto cardiaco mentre pratica jogging, muore 65enne

Colto da arresto cardiaco mentre pratica jogging, muore un uomo. I fatti sono accaduti ieri, martedì 30 gennaio. L’uomo, Sandro Foletti, 65 anni, stava correndo lungo la pista ciclopedonale che costeggia il quartiere Besurica.

Improvvisamente il 65enne ha interrotto la corsa apparendo evidentemente in difficoltà. Alcuni passanti, infatti, notando la scena si sono avvicinati prestando aiuto e chiamando il 118.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno subito applicato il defibrillatore. Per il 65enne, però, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto subito dopo il suo arrivo in ospedale.