Aspiratori Otelli Cadeo Carpaneto, sabato ricchissimo con tre podi

Nella cronoscalata della Pendola Allieve terzo posto con compleanno per Giulia Raimondi (Cadeo Carpaneto); in pista a Forlì, secondo Giosuè Epis nello Scratch e terzo Andrea Piras nella Corsa a punti Juniores

Sabato in sella con tris di podi per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, protagonista in due regioni nel cuore di un week end ricco di impegni e soddisfazioni.

In Veneto, il settore giovanile femminile targato Cadeo Carpaneto si è messo in mostra a Fumane (Verona) nella cronoscalata della Pendola: nelle Esordienti, quarto posto per la ligure Irma Siri, che per cinque secondi ha sfiorato il podio di categoria. Podio che invece è arrivato nelle Allieve con la parmense Giulia Raimondi, che festeggia al meglio il sedicesimo compleanno con un bel terzo posto.

In contemporanea, al velodromo di Forlì gli Juniores dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto si sono messi in mostra nelle gare di giornata riservate alla loro categoria. Nello Scratch, secondo posto per il bresciano Giosuè Epis, mentre il brianzolo Andrea Piras è giunto terzo nella Corsa a punti in una giornata che ha visto impegnato in sella anche il modenese Francesco Calì. Domani (domenica) il terzetto attaccherà il numero nella prova in linea all’autodromo di Imola insieme a Daniele Anselmi e Andrea Rabba.

Risultati

Cronometro della Pendola Donne Esordienti

1° Alice Bulegato (Team 1971) 4 chilometri 350 metri in 12 minuti 58 secondi, media 20,120 chilometri orari

2° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin) a 15 secondi

3° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi) a 30 secondi

4° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) a 35 secondi

5° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

6° Anita Baima (Cicli Fiorin) a 37 secondi

7° Maddalena Lodi Rizzini (Mincio Chiese) a 55 secondi

8° Martina Frassoni (Ciclismo Insieme) a 1 minuto 5 secondi

9° Paola Tarolli (Alto Adige-Sudtirol) a 1 minuto 17 secondi

10° Susan Paset (Young Team Arcade) a 1 minuto 21 secondi

Cronometro della Pendola Donne Allieve

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 4 chilometri 350 metri in 11 minuti 14 secondi

2° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) a 1 secondo

3° Giulia Raimondi (Cadeo Carpaneto) a 4 secondi

4° Aurora Cappelletti (Officine Alberti Uc Val d’Illasi) a 46 secondi

5° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona) a 1 minuto 2 secondi

6° Gaia Segato (Young Team Arcade) a 1 minuto 15 secondi

7° Letizia Medori (Team Di Federico)

8° Camilla Marzanati (Cicli Fiorin) a 1 minuto 20 secondi

9° Erika Viglianti (Team Di Federico) a 1 minuto 25 secondi

10° Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo) a 1 minuto 29 secondi.

Scratch Juniores pista Forlì

1° Manlio Moro (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

2° Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto)

3° Giorgio Cometti (Team Giorgi)

4° Simone Roganti (Big Hunter Beltrami Tsa Seanese)

5° Filippo Dignani (S.c.a.p. Trodica di Morrovalle)

6° Lorenzo Ursella (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

Corsa a punti Juniores pista Forlì

1° Marco Mammi (Roma Coratti)

2° Marco Borlini (Team Giorgi)

3° Andrea Piras (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto)

4° Lapo Gavilli (Big Hunter Beltrami Tsa Seanese)

5° Lino Colosio (Team LVF)

6° Sebastiano Minoia (Team LVF).