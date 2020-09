Aspiratori Otelli, Giuseppe Smecca quinto in Veneto

Buon piazzamento per l’Esordiente bresciano dell’Aspiratori Otelli nella gara per secondi anni a Settimo di Pescantina

Buon piazzamento in Veneto per Giuseppe Smecca, Esordiente bresciano dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem. Il ciclista lombardo, infatti, si è classificato al quinto posto nella corsa per i secondi anni a Settimo di Pescantina (Verona), vinta in solitaria da Cristian Eros Gentilin (Luc Bovolone).

Risultati Esordienti secondo anno Settimo di Pescantina

1° Cristian Eros Gentilin (Luc Bovolone) 35 chilometri 200 metri in 56 minuti 34

2° Andrea Rinaldi (Velo Club Sarnico) a 26 secondi

3° Davide Maifredi (Madignanese) a 31 secondi

4° Davide Valentini (Valle di Cembra)

5° Giuseppe Smecca (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem)

6° Kevin Lanzarotto (Mincio Chiese)

7° Davide Quadriglia (Osio Sotto)

8° Domenico Mandarino (Madignanese Ciclismo)

9° Damiano Lavelli (Mincio Chiese)

10° Tommaso Marchese (Ciclistica Dro).

Andrea Piras

Dodicesimo posto tricolore per Andrea Piras, Juniores brianzolo dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto che venerdì ha affrontato il campionato italiano a cronometro di categoria a Orsago (Treviso).