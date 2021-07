Festa di Sant’Antonino e altri eventi, la prefettura: “Sopralluoghi con l’ausilio dell’Ausl per evitare assembramenti”

Il 30 giugno 2021 si è svolta una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Daniela Lupo. Presenti anche l’assessore alla sicurezza del Comune di Piacenza e il vicecomandante della Polizia Locale, il direttore generale dell’Ausl e i vertici delle forze di polizia territoriali.

Nel corso della seduta, tra l’altro, sono stati presi in considerazione gli eventi collettivi quali feste patronali e manifestazioni varie programmate nella stagione estiva; ma anche l’andamento della campagna vaccinale e i controlli anti Covid-19; senza dimenticare le attività di prevenzione e contrasto in tutti i quadranti del capoluogo e delle zone della provincia a vocazione turistica. Si sono incrementati i servizi di prevenzione e controllo del territorio anche in relazione all’intensificazione dei flussi veicolari sulle arterie stradali, soprattutto nei fine settimana, con controlli sui mezzi e sulle condotte di guida a rischio

In concomitanza della stagione estiva e con la graduale ripresa delle attività connessa all’andamento della curva pandemica sono state programmate anche in questo territorio provinciale feste patronali, sagre e altri eventi potenziali occasioni di afflusso massivo di partecipanti e conseguenti possibili assembramenti. Al fine di garantire una cornice adeguata di sicurezza, si è convenuto di sensibilizzare i sindaci affinché, valutino l’opportunità di effettuare sopralluoghi anche congiunti AUSL e ARPAE, per la verifica del rispetto sia delle norme epidemiologiche sia delle norme generali sui pubblici esercizi anche ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Particolare riguardo sarà dedicato a quelli che diffondono musica ad alto volume, al fine d’impedire o interrompere assembramenti, verificare l’eventuale superamento delle emissioni sonore, nonché prevenire possibili forme di abusivismo.

Il Prefetto invita tutti a continuare ad osservare le norme comportamentali quali il distanziamento interpersonale e l’utilizzo della mascherina anche all’aperto ove le condizioni lo richiedano, evitando gli assembramenti che restano vietati e sui quali si concentreranno i controlli

Analogo invito rivolge agli operatori economici perché continuino a rispettare le linee guida e i protocolli anticovid.

I controlli da soli non bastano nonostante il costante impegno degli uomini delle Forze di Polizia Statali e locali, oggi così come nella fase acuta della pandemia: occorre la collaborazione di tutti, che ciascuno di noi non dimentichi il costo in vite umane che questo territorio ha patito e la solitudine nei rapporti umani e il grande, corale sforzo che le Istituzioni, la sanità, la scuola, le associazioni e i cittadini stessi hanno messo in campo per sentirsi comunità.

Insieme possiamo e dobbiamo contribuire in maniera responsabile alla ripresa della vita sociale e al rilancio in sicurezza delle attività economiche, nella consapevolezza che il virus è ancora in circolazione ma che abbiamo un valido alleato nei vaccini.