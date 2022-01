Assigeco – Bakery 89-71, al Palabanca regna l’equilibrio per tre quarti, poi Cesana sale in cattedra

Dopo una lunga attesa e ben due rinvii il derby di basket di Piacenza non ha deluso le grandi aspettative. Al Palabanca regna l’equilibrio per oltre 30′, ma Cesana regala all’Assigeco il derby del basket piacentino. La Bakery Piacenza si presentava alla gara con diverse assenze (Perin in distinta ma non in condizione, out anche Czumbel, Bonaccini ed El Agbani, positivi al covid). Eppure grazie ad una superba prestazione di Raivio (autore di 27 punti e di una prestazione monstre) i ragazzi di Campanella sono stati in partita almeno per tre quarti. Il punteggio, infatti, alla terza sirena recitava 61-61. l’ultimo quarto però ha un nome e un cognome Luca Cesana: è lui a finalizzare quasi tutte le incursioni biancorossoblù nel momento più importante della partita: i locali viaggiono con un vantaggio in doppia cifra fino alla fine. L’Assigeco si impone per 89-71.

Primo Quarto

I quintetti

Assigeco: Seck, Devoe, Sabatini, Carr, Querci

Bakery: Morse, Raivio, Lucarelli, Chinellato e Donzelli

Diverse le assenze in casa Bakery: i biancorossi sono privi di Bonaccini, Czumbel ed El Agbani. Nelle file dell’Assigeco manca coach Salieri.

Avvio in perfetto equilibrio 4-4. Tripla di Raivio e Bakery avanti 4-7. Bellissimo assist di Sabatini per Devoe ed Assigeco di nuovo a -1. Time out chiamato dall’Assigeco sul massimo vantaggio della Bakery (8-14). La Bakery occupa bene gli spazi in attacco, l’Assigeco paga un pò di ruggine nella transizione difensiva. a 2 e 20 dalla sirena l’Assigeco torna a -1 (15-16). Sorpasso Assigeco (17-16). Timeout chiamato dalla Bakery per disegnare l’ultimo possesso sul (19-16). Il quarto si chiude sul 19-18 con un canestro in extremis da parte di Lucarelli.

Secondo Quarto

Seck apre le danze (21-18). Raivio trova il canestro dalla media distanza. Devoe non sbaglia dalla linea della carità (25-22). La Bakery torna sotto 30-28. Gran canestro di Cesana 33-28. La Bakery si porta a – 3 con 4′ da giocare grazie a Raivio. Canestro e fallo ottenuto da Cesana: nonostante l’errore dai liberi i biancorossoblù sono avanti 35-30. Altro canestro di Cesana che allunga ulteriormente (37-30). Il quarto si chiude 43-37

Terzo Quarto

Lucarelli si appoggia al vetro e la Bakery torna a -2 (43-41). A segno Raivio (45-43). Secondo canestro consecutivo per Raivio, già a quota 22 e tra i migliori in campo ed i biancorossi agguantano il 45-45. Sabatini lascia un gran pallone per Cesana: fallo di Donzelli. Solo un tiro libero realizzato per Pascolo. Lo stesso Pascolo allunga per il 50-47 a 5′ dalla fine del quarto. Gran canestro di Raivio! 51-51 e le due squadre sono in perfetta parità. Bakery in vantaggio! Una bomba di Lucarelli costringe l’Assigeco al timeout! La Bakery prova l’allungo 51-56. Cesana in contropiede appoggia il -3 dei padroni di casa. Campanella chiama timeout. Morse dalla linea della carità non sbaglia e la Bakery va sul +5 (53-58). Il quarto si chiude sul 61-61 con una tripla di Devoe!

Quarto Quarto

Inizia l’ultimo quarto. Cesana porta avanti i biancorossoblù 63-61. 2/2 per Carr dalla lunetta e l’Assigeco allunga di nuovo 68-62. Altra bomba di Cesana ed i locali prendono il largo 71-62. Ennesimo errore della Bakery, ma questa volta Carr non ne approfitta. Campanella chiama timeout sul 71-62: i biancorossi non sono riusciti a contenere Cesana in questo frangente, è lui il vero protagonista dell’allungo dell’Assigeco. +11 per i locali dopo i due liberi di Cesana. Ed è di nuovo Cesana a salire in cattedra 75-62. Altro timeout per Campanella sul 78-64:ora per i ragazzi di Salieri la gara sembra in discesa. Botta e risposta tra Devoe e Morse. Assigeco a + 10. Esauriti i bonus per l’Assigeco. Finisce 89-71: non basta una partita monstre di Raivio ad una Bakery falcidiata dalle assenze. I biancorossi rimangono in partita per 3 quarti, poi l’Assigeco si aggrappa a Cesana, vero protagonista del finale di gara.