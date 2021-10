Assigeco Piacenza vs Urania Milano: domenica dura per la banda di coach Salieri

Aspettative più alte e maggiori certezze. La sfolgorante vittoria di domenica scorsa nel “derby” con Treviglio, quest’anno candidata ai piani alti, allunga alla seconda giornata la striscia vincente dell’Assigeco Piacenza che domenica pomeriggio ospiterà l’Urania Milano (palla a due alle 18).

La quarta di regular season presenta un copione di non facile interpretazione per l’Assigeco. La squadra è pienamente consapevole di dover giocare sempre a tutta energia per poter tentare di gestire l’inerzia della contesa.

«E’ una sfida che ci mette di fronte a un ostacolo molto duro da superare ma desideriamo dare continuità alle ultime due vittorie: è questo il fattore più importante nell’ottica di proseguire nel migliore dei modi il percorso di crescita che una squadra giocane come la nostra deve fare passando inevitabilmente da tutte le fasi, negative o positive, come in questo caso. Dobbiamo puntare a continuare a cavalcare il momento buono. La settimana è stato molto intensa e proficua: i ragazzi hanno messo grande impegno e attenzione in ogni fase delle sedute di allenamento.

Serviranno sicuramente per fronteggiare la forza dell’Urania che gode della spinta di elementi esperti e bravi sul perimetro come Bossi (ex rossoblu nella stagione 2018/19 ndr) Montano e Thomas, giocatore di primo livello. E’ fondamentale essere solidi e consistenti anche sotto canestro dove la squadra milanese ha lunghi in grado di abbinare abilità personale a conoscenza del gioco. L’Urania ha esperienza e talento con giocatori in grado di accendersi in qualunque momento per fare la differenza. Dovremo essere bravi a gestire ogni situazione».