Atletica Piacenza – Emma Casati terza al primo appuntamento delle selezioni per i Campionati europei di Cross

È iniziata la fase di selezione per i campionati europei di cross Under20, in programma per Dublino a dicembre. Emma Casati, campionessa italiana in forza all’Atletica Piacenza, è in lizza per fare parte della selezione azzurra ai campionati continentali.

Domenica 14 novembre all’interno della manifestazione “IX° Cross Val Musone” tenutasi a Osimo (AN) è andato in scena il primo appuntamento di qualificazione. L’allieva di Giuliano Fornasari si è presentata alla linea di partenza con uno dei migliori tempi di accredito e in compagnia della compagna di squadra Mia Albasi, che purtroppo non è riuscita a completare la gara.

Il racconto della gara

Emma (portacolori dell’Atletica Piacenza) ha corso gran parte dei 4 KM alternandosi alla testa della gara con Ilaria Bruno e Giulia Marangon. Nell’ultimo chilometro, non è riuscita a tenere il passo delle due, concedendo la vittoria a Ilaria Bruno e il secondo posto a Giulia Marangon, concludendo con il bronzo. Tempo di 13:44. Buona la prima prova della porta colore biancorossa che ha però accusato un po’di stanchezza, non sentendo le gambe al 100% per il cambio di ritmo decisivo.

Appuntamento ora a Trieste il 20 e 21 novembre, occasione decisiva per fare parte della nazionale di corsa campestre.