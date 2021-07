Atletica Piacenza: una grande Vittoria Ferrari in attesa delle azzurre Casati e Nervetti

L’Atletica Piacenza torna a regalare emozione ai Campionati italiani Allievi di Rieti, grazie ad una ridotta ma consistente compagine di portacolori, impegnati nelle gare nel fine settimana dal9 all’11 luglio.

La miglior prestazione è stata senza dubbio quella di Vittoria Ferrari: la giovane biancorossa allenata da Giovanni Baldini ha iniziato la sua avventura sui 400hs qualificandosi per la finale con il tempo di 1’04”67. Nella giornata di domenica, Vittoria ha replicato la sua ottima gara, concludendo la finale in1’04”60 e aggiudicandosi la sesta posizione. Grandissima la soddisfazione di Giovanni Baldini, che ha visto la propria atleta competere ad altissimo livello, piazzandosi tra le migliori interpreti italiane nella categoria.

Non è riuscito a replicare i recenti ottimi risutati Filippo Arisi, lanciatore del martello: nonostante i ripetuti sforzi, Filippo non è riuscito a scagliare l’attrezzo oltre 48,35m. Anche Samuel Signaroldi non è riuscito a migliorarsi. L’allievo portacolori dell’Atletica Piacenza ha corso i 110hs in 15”40.

Monia Harbi ha corso gli 800m con qualche difficoltà, fermandosi purtroppo lontana dal proprio primato, con il tempo di 2’25”79. SI è fermata per infortunio Giulia Maria Perotti. Iscritta sui 100hs, Giulia non è riuscita a terminare la gara a causa di un problema all’anca.

Casati e Nervetti

Nel frattempo, cresce l’attesa per Emma Casati ed Eleonora Nervetti, che saranno protagoniste ai Campionati europei u20 di Tallinn, dal 15 al 18 luglio.

Emma Casati, allenata da Giuliano Fornasari, sarà in pista il 18 luglio alle 18:05 sui 5000m; Eleonora Nervetti, atleta di Giovanni Baldini, sarà in gara sui 200m a partire dalle 19:20 del 16 luglio, nella speranza che riesca a passare il turno di qualificazione.

I giovani dell’Atletica Piacenza continuano a regalare gioie immense a tutto il movimento piacentino: l’Atletica Piacenza continua a sognare.