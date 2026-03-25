Due aule didattiche al parco di Montecucco, i piccoli studenti posano la prima pietra: inaugurazione il 28 maggio

Capomastri d’eccezione al parco Montecucco, dove questa mattina sono state posate dai bambini le prime, simboliche pietre per la realizzazione delle due aule didattiche elaborate dagli studenti del corso di Geotecnica dell’Istituto Tramello Cassinari, nell’ambito del progetto “We Can Lab” che coinvolge anche l’Itas Raineri Marcora, la media Italo Calvino , il 7° e l’8° Circolo didattico con classi della primaria e dell’infanzia, unitamente a un’ampia rete di associazioni del territorio: Legambiente, Comitato Plastic Free, Amici del Parco della Pertite, Nuovi Viaggiatori, La Matita Parlante, Associazione Volontari Ospedalieri e Besuricando.

Un percorso condiviso

Un percorso avviato e portato avanti in costante dialogo e raccordo con l’Amministrazione comunale, oggi rappresentata dagli assessori Mario Dadati, Adriana Fantini e Francesco Brianzi anche in vece dei colleghi di Giunta Matteo Bongiorni, che ha seguito il progetto sin dalle fasi iniziali e Serena Groppelli.

Una forte valenza ambientale

L’iniziativa, di forte valenza ambientale, è infatti tra quelle selezionate dalla collettività come destinatarie di contributo nel primo bilancio partecipativo del Comune, i cui tecnici sovrintendono ai lavori affidati all’impresa Edilizia 84 Srl. Fondamentale anche la collaborazione di Iren, degli studi SRC Ingegneria e BBAA.

Sostenibilità e armonia con il contesto circostante

Parola chiave per le nuove costruzioni, sostenibilità e armonia con il contesto circostante grazie all’uso di materiali ecocompatibili – dalle strutture in legno lamellare alle sedute in legno e pietra, dalla pavimentazione in terra pressata sino al tetto a verde – e a una continuità tra interno ed esterno che consentirà agli alunni di sentirsi immersi nella natura.

L’esperienza difficile del Covid

L’idea, come hanno spiegato le docenti della Calvino Silvia Dallavalle e del Raineri-Marcora Michela Cassinelli, affiancate tra gli altri dalla coordinatrice di Legambiente Piacenza Laura Chiappa, è nata anche a seguito della difficile esperienza del Covid, che ha messo in evidenza la necessità di ripensare gli spazi condivisi e di valorizzare l’attività didattica all’aperto, favorendo la conoscenza del patrimonio verde della città come bene pubblico di cui tutti sono chiamati a fruire e prendersi cura.

Presente, nell’occasione, il dirigente del 7° e 8° circolo Antonino Furnari, cui è stato ribadito dalle insegnanti e da tutte le realtà coinvolte un sentito ringraziamento, indirizzato anche ai dirigenti Sabrina Mantini per il Tramello Cassinari, Giovanna Stefanelli per la media Calvino e Alberto Mariani per il Raineri Marcora.

Nuovo traguardo fissato, l’inaugurazione prevista per il 28 maggio se tutto procederà come previsto.

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