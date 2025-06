Auto esce di strada, muore un 29enne: ferito l’amico al volante. La tragedia alle porte di Gragnano

Un sabato tragico sulle strade piacentine. Dopo la morte di un ciclista 66enne a Rottofreno, travolto da un’auto nel pomeriggio, un altro terribile incidente si è verificato a Gragnano: a perdere la vita un ragazzo di 29 anni. Il giovane stava viaggiando a bordo di una Volkswagen Tiguan condotta da un amico, un ragazzo di 34 anni.

Stavano percorrendo la strada che collega Casaliggio a Gragnano quando, per motivi da chiarire, il 34enne ha perso il controllo della vettura. Dopo aver sbandato, la vettura è uscita di strada terminando la corsa nel canale adiacente alla carreggiata.

Il 29enne era già senza vita, mentre il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo in autonomia, ma in stato di shock. Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato subito le prime cure del caso al 34enne, mentre per l’amico di 29 anni non c’era già più nulla da fare: la morte, come detto, era avvenuta sul colpo. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, alcoltest compreso.