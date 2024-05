Auto esce di strada e prende fuoco, due giovani si mettono in salvo ma sono gravi – FOTO

Auto esce di strada, gravi due giovani. I fatti sono accaduti questa notte lungo la Provinciale che collega Lugagnano a Castellarquato.

Un ragazzo e una ragazza, di 23 e 27 anni, stavano viaggiando a bordo di un’Audi quando, per motivi da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura all’altezza di località Colombarola. L’auto si è ribaltata e subito dopo ha preso fuoco.

I due giovani sono riusciti a lasciare l’abitacolo appena in tempo, prima che il mezzo venisse interamente avvolto dalle fiamme. Nonostante siano riusciti a mettersi in salvo autonomamente, i due giovani hanno riportato diverse fratture e gravi lesioni: la ragazza, in condizioni più serie, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, i sanitari della Pubblica Assistenza e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso.