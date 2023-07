Con l’auto si schianta e si ribalta, ferita una donna di 79 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in via Legnano. Per motivi da chiarire la donna ha perso il controllo della sua vettura, una Ford Fiesta, ed è andata a sbattere contro alcune auto in sosta.

Dopo l’impatto la vettura si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato la donna a uscire dall’abitacolo per poi affidarla alle cure del 118. Fortunatamente la 79enne non sarebbe in pericolo di vita.