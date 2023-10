Inaugurazione della nuova filiale di Pavia della Banca di Piacenza giovedì 12 ottobre

Banca di Piacenza inaugura, giovedì 12 ottobre, la nuova filiale di Pavia aperta in via XX Settembre 29/A, la cerimonia è prevista per le ore 11.30. Interverranno le principali autorità locali e i componenti dell’Amministrazione e della Direzione del popolare Istituto di credito, accolti dal responsabile della Dipendenza, Paolo Perduca.

Banca di Piacenza nel territorio pavese

Quella di Pavia è la quarta filiale della Banca di Piacenza in territorio pavese, dopo quelle di Stradella, avviata nel 2005, Zavattarello, presente dal 2007, Voghera, inaugurata lo scorso anno. Pavia si sviluppa su una superficie di oltre 200 metri quadrati al piano terra e locali archivi ed altri servizi al piano interrato; è collocata in un edificio di pregio sito su una delle principali vie commerciali all’interno del centro storico della città.

La filiale di Pavia

La dipendenza si compone di 4 uffici, una zona cassa/back office, servizio di cassette di sicurezza e area self service con Bancomat evoluto, dotato di funzione versamento. La filiale è gestita da quattro dipendenti. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.30 alle 16. La filiale è stata realizzata con il coordinamento dell’Ufficio tecnico della Banca (ing. Roberto Tagliaferri), la progettazione e direzione dei lavori è stata seguita dallo studio dell’arch. Carlo Ponzini.

La progettazione ha posto particolare attenzione al risparmio energetico ed al comfort termico attraverso l’installazione di impianti a basso impatto ambientale dotati di dispositivi di termoregolazione evoluta e con l’uso di materiali anallergici.

Banca di Piacenza in tre Regioni e sette Provincie

Con 55 tra Agenzie e Filiali, l’Istituto di credito si sviluppa in tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Liguria) e sette province (Piacenza, Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Parma, Genova, Modena) ed è un punto di riferimento per famiglie e imprese. Presenza sul territorio, vicinanza alla clientela, sostegno alla comunità: questi gli elementi che caratterizzano Banca di Piacenza. E l’apertura della filiale nel capoluogo della provincia di Pavia, non fa che valorizzare il modo di fare banca di una realtà locale (e popolare) che ha come primo obiettivo quello di essere utile alla gente.