Comunicare la cultura e lo sport: nuovi loghi per Palabanca, palazzo Galli e per i 500 anni di Santa Maria di Campagna – FOTO e AUDIO

Nuovi loghi per il PalaBanca, per Palazzo Galli e per la celebrazione dei 500 anni dalla posa della prima pietra della Basilica di Santa Maria di Campagna. Le novità grafiche sono state presentate questa mattina alla Banca di Piacenza che ha promosso l'iniziativa. A spiegare il significato del progetto sono stati gli autori dei loghi stessi, ovvero l'architetto Carlo Ponzini e Paolo Guglielmoni, che recentemente ha firmato lo spot per promuovere e presentare l'istituto di credito.









I nuovi loghi portano con sé un nuovo modo per vivere quegli ambienti in cui la Banca di Piacenza da sempre promuove cultura e sport: palazzo Galli, appunto, che d’ora in poi sarà chiamato PalaBancaEventi, e il PalaBanca stesso, teatro del volley piacentino, che prenderà il nome di PalaBancaSport. Ponzini, oltre a firmare questi due loghi, ha creato anche il simbolo che distinguerà le iniziative religiose per la celebrazione dei 500 anni dalla posa della prima pietra della Basilica di Santa Maria di Campagna. Gli eventi invece culturali, saranno presentati tramite il logo studiato da Guglielmoni. Insomma, una rivoluzione grafica per facilitare l’intensa opera di divulgazione culturale e sportiva condotta dalla Banca di Piacenza.