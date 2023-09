Banca di Piacenza sponsor del Fiorenzuola Calcio

La Banca di Piacenza ha rinnovato il rapporto di collaborazione con il Fiorenzuola Calcio, di cui sarà sponsor anche per la stagione sportiva 2023-2024.

La convenzione è stata firmata nella Sala Ricchetti della Sede centrale dell’Istituto di credito – dal presidente della società Luigi Pinalli e dal direttore generale della Banca Angelo Antoniazzi.

«Personalmente e a livello societario sono molto soddisfatto dell’accordo raggiunto con una istituzione piacentina come la Banca. Anche noi, come loro, siamo tra le poche realtà locali rimaste. Ci attende una nuova stagione in serie C, ma guardiamo con grande attenzione anche al settore giovanile, con l’obiettivo di portare in prima squadra qualche ragazzo del territorio».