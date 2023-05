Banca di Piacenza, aperto un conto corrente per aiutare la Romagna alluvionata

La Banca di Piacenza ha aperto presso lo sportello della Sede centrale di via Mazzini un conto corrente per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dalla terribile alluvione dei giorni scorsi. “Aiutiamo l’Emilia Romagna”, questo il nome del conto da indicare anche come causale del versamento, che potrà essere effettuato (IBAN: IT63L0515612600CC0000045555) rivolgendosi ad ogni sportello della Banca. L’operazione è esente da qualsiasi spesa.

La Banca di Piacenza ha aperto la sottoscrizione con un proprio versamento.