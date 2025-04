Bando regionale “De minimis” 2025, c’è tempo fino al 27 giugno: le indicazioni di Coldiretti 

Coldiretti Piacenza informa che la Regione Emilia-Romagna, con Delibera 594 del 22 aprile 2025, ha aperto il bando regionale “De minimis” 2025 a medio termine (massimo 5 anni) con scadenza al 27 giugno prossimo attraverso un intervento specifico a sostegno dei produttori agricoli per ridurre il costo del denaro sui prestiti erogati a medio termine (della durata massima di cinque anni + eventuale preammortamento), mettendo a disposizione oltre 600.000 euro. L’intervento si aggiunge a quello relativo ai prestiti di conduzione a breve termine (ovvero della durata massima di 12 mesi in scadenza al 16 maggio), per un importo minimo di 12.000 euro e un massimo di 500.000 per i quali la Regione interviene con un abbattimento del tasso di interesse del 2,5% sui primi 3 anni di durata. Il contributo è concesso in regime de minimis agricolo.

Le domande devono essere presentate ai Consorzi Fidi del settore agricolo, una volta definita l’operazione di credito con le Banche convenzionate, che forniranno una garanzia sussidiaria o a prima richiesta che va dal 20% standard e fino all’80% attraverso l’accesso al Medio Credito Centrale.

Il calcolo dell’importo richiedibile è dato dalla moltiplicazione dei parametri ettaro/coltura in relazione alle superfici indicate nel piano colturale 2024/2025, di recente aggiornato nei valori di riferimento e moltiplicato per gli anni di durata del contributo (massimo tre).

La graduatoria regionale terrà conto delle seguenti priorità:

imprese danneggiate da alluvioni nelle zone delimitate; imprese con almeno due ettari a frutta; imprese con almeno due ettari a vite; giovani con meno di 41 anni; imprese site in zone svantaggiate.

Coldiretti Piacenza è a disposizione per ulteriori informazioni e per la predisposizione ed inoltro delle domande di finanziamento e contributo all’organismo di garanzia attraverso il servizio credito e finanza. Il referente è Fabrizio Masini, Responsabile Provinciale Credito Agrario (Tel 333/5364444).