Spinello in un posacenere, violazioni igieniche e un lavoratore in nero: bar sanzionato per 13 mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, con il supporto dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza, hanno svolto un controllo coordinato in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande gestito da un 48enne nel centro di un comune della Val d’Arda. L’attività, pianificata nell’ambito delle periodiche verifiche a tutela della salute dei cittadini e della sicurezza dei luoghi di lavoro, ha interessato i locali e gli avventori presenti, con riscontri su documentazione e adempimenti previsti dalla normativa di settore.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente nei pressi di un tavolino accanto all’ingresso e hanno rinvenuto, su un posacenere, una sigaretta artigianale parzialmente consumata del peso di circa 0,60 grammi, confezionata con derivati della cannabis. Non essendo stato possibile attribuirne con certezza la disponibilità a una persona specifica e in assenza di impianto di videosorveglianza, il reperto è stato sottoposto a sequestro penale. Le perquisizioni personali e i controlli ambientali eseguiti a immediato riscontro hanno dato esito negativo.

Sul versante amministrativo e della prevenzione, i militari del NAS hanno accertato violazioni in materia di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP) e in materia di sicurezza alimentare, mentre il NIL ha riscontrato un lavoratore irregolare e carenze nella valutazione dei rischi. Sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 13mila euro, con prescrizioni di immediata regolarizzazione e l’avvertenza che l’inosservanza potrà comportare la sospensione dell’attività. Nel corso del servizio sono stati identificati dieci avventori e due dipendenti. Ulteriori approfondimenti amministrativi seguiranno a cura dei reparti specializzati competenti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy