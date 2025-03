Barbablù, finale del laboratorio al Teatro Gioia il 25 marzo

Un lavoro teatrale che ha preso le mosse dalla figura della donna nei secoli passati attraverso la letteratura. A metterlo in scena la classe 4 L del Liceo “Respighi” di Piacenza che martedì 25 marzo alle ore 20.30 al Teatro Gioia sarà protagonista di “BARBABLÙ”, restituzione finale di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Nicola Cavallari.

Un progetto, nato dalla consolidata collaborazione tra l’Istituto guidato da Elisabetta Ghiretti e il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj, che ha visto la classe 4 L al lavoro al Teatro Gioia a partire da giovedì 20 marzo per una tre giorni di laboratorio possibile grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, nell’ambito dei programmi di “InFormazione Teatrale” realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

Protagonisti in scena Francesco Bignami, Alessandro Braga, Matteo Brandazza, Dalila Brka, Giuseppe Collesano, Andrea Dallacasagrande, Simone Fornari, Luigi Franzosi, Mattia Giacomelli, Sara Gottardi, Annalisa Gragori, Sabrina Grieco, Gabriel Herzuah, Charline Martin, Pietro Massone, Ramiz Ostrvica, Petar Petrov, Diletta Denise Piccoli, Giulio Preda, Sofia Quaglia, Noemi Scarico.

“BARBABLÙ” è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Nicola Cavallari. La parte tecnica è curata da Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente del Liceo “Respighi”, la 4 L è stata seguita dalla professoressa Emanuela Sindaco (che è anche referente per le attività teatrali dell’istituto) con la disponibilità di tutti gli insegnanti della classe.

I ragazzi e le ragazze della classe si sono ispirati alla figura della donna nei secoli passati in letteratura, tema che la classe 4L sta affrontando nel programma di studio e che ha sviluppato nella scrittura del copione.

«Ne è scaturito un testo graffiante, – spiega Nicola Cavallari – scomodo e in taluni passaggi persino fastidioso. Fastidioso perché è fastidiosa la prevaricazione di genere: strisciante, subdola e vigliacca. È la battuta “innocente”, è la differenza di considerazione tra i generi, è soprattutto un problema culturale troppe volte sminuito, o peggio ancora, considerato solo nella teoria. Con estremo coraggio, i ragazzi della 4L decidono di mettersi in scena senza falsi moralismi, osservando la realtà che li circonda, per risbattercela in faccia, con la forza e l’insolenza della loro giovane età (chissà se riusciamo a ricordarcela?). A me, non è rimasto altro che accompagnarli nella realizzazione sulla scena del loro testo; obiettivo e accogliente come sempre, ma con una rinvigorita fiammella di speranza per il futuro».

Teatro Gioia di Piacenza – Pre/Visioni

Martedì 25 marzo 2025 – ore 20.30

Liceo “Respighi” | Teatro Gioco Vita

BARBABLÙ

restituzione finale del laboratorio teatrale intensivo con la classe 4 L del Liceo “Respighi” di Piacenza

a cura di Nicola Cavallari

con Francesco Bignami, Alessandro Braga, Matteo Brandazza, Dalila Brka, Giuseppe Collesano, Andrea Dallacasagrande, Simone Fornari, Luigi Franzosi, Mattia Giacomelli, Sara Gottardi, Annalisa Gragori, Sabrina Grieco, Gabriel Herzuah, Charline Martin, Pietro Massone, Ramiz Ostrvica, Petar Petrov, Diletta Denise Piccoli, Giulio Preda, Sofia Quaglia, Noemi Scarico

staff tecnico Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista)

si ringraziano per la collaborazione la dirigente scolastica del Liceo “Respighi” professoressa Elisabetta Ghiretti, la referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Emanuela Sindaco e tutti gli insegnanti della classe 4 L

Biglietti e Informazioni

TEATRO GIOIA via Melchiorre Gioia 20/a – Piacenza – tel. 0523.1860191

Biglietti posto unico euro 5 / ridotto di cortesia euro 1 – Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita; la sera dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Gioia dalle ore 19.30.

Info e biglietteria (dal martedì al venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16): TEATRO GIOCO VITA – via San Siro, 9 – 29121 Piacenza tel. 0523.315578 info@teatrogiocovita.it